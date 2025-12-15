Türk Hava Yolları ve TROY'den Biletlerde 500 TL'ye Varan İndirim

Türk Hava Yolları ve TROY ortak kampanyasıyla daha uygun uçuşlar

Türk Hava Yolları, Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında misafirlerine yurt içi ve Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarda özel fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor. Kampanya ile TROY logolu kartlarla ödeme yapan yolcular, ayrıcalıklı seyahat deneyimini daha uygun fiyatlarla yaşama fırsatı elde edecek.

Kampanya Detayları

Rezervasyonlar Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden 15 Aralık 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılmalı ve ödemeler TROY logolu kartlarla gerçekleştirilmelidir. Seyahat dönemi 15 Aralık 2025 - 18 Mart 2026 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Kampanya kapsamında yolcular, bilet başına 500 TL’ye varan indirim kazanacak. İndirimten yararlanmak için ödeme aşamasında yurt içi uçuşlarda "TROY500" ve yurt dışı (Türkiye çıkışlı) uçuşlarda "TROY500YD" promosyon kodlarının kullanılmasıyla biletlerde anında indirim sağlanacaktır.

Nasıl Yararlanılır?

1. Türk Hava Yolları web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden biletinizi seçin.

2. Ödeme aşamasında TROY logolu kart ile ödeme yapın.

3. Yurt içi için "TROY500", yurt dışı için "TROY500YD" promosyon kodunu girerek indirimden yararlanın.

