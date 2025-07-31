Türk Hekimlerden Burkina Faso'da Tarihi Böbrek Nakli Operasyonu

Burkina Faso'da Tarihi Bir Adım: İlk Böbrek Nakli

Türkiye'den gelen 27 kişilik uzman ekip, Burkina Faso'nun tarihindeki ilk böbrek nakli operasyonuna öncülük etti. Türkiye Organ Nakli Vakfı ile Burkina Faso Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen bu operasyon, ülkede yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Keyifli Bir İşbirliği Süreci

Nakil öncesinde Burkina Faso'dan sağlık çalışanları Türkiye'ye gönderilerek eğitim aldı. Ardından, Türk hekimler Vagadugu'ya gelerek operasyon hazırlıklarını tamamladı. Tingandogo Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyat, canlı vericiden alınan böbreğin başarılı bir şekilde hastaya nakledilmesiyle sonuçlandı.

Projenin Başlangıcı

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, projenin Burkina Faso Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’den böbrek nakli merkezi kurulması için destek talep etmesiyle başladığını belirtti. Eğitimler, 2024 yılına kadar İstanbul’daki referans hastanelerde tamamlanarak teknik hazırlıkların ardından ilk böbrek nakilleri yapılmaya hazır hale getirildi.

Uluslararası Destek ve İşbirlikleri

Dr. Kahveci, Türkiye'deki önemli kurumların bu projeye sunduğu desteklerle, insani ve girişimci dış politika anlayışının yansıtıldığı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti. TİKA, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın projeye sağladığı destekler, Türk sağlık hizmetlerinin uluslararası alandaki etkisini pekiştirdi.

Ameliyatın Detayları

Operasyonda, 43 yaşındaki kadın hastanın ikiz kız kardeşinden alınan böbrek nakledildi. Ameliyat, 3,5-4 saat sürdü ve alıcının böbrek fonksiyonları başarılı bir şekilde çalışmaya başladı. Prof. Dr. Şinasi Sevmiş, ameliyatın büyük bir kısmının yerel doktorlar tarafından gerçekleştirildiğini ve bu süreçte Türkiye'den gelen ekip olarak onlara destek olduklarını belirtti.

Deneyim Paylaşımı ve Sürdürülebilir Destek

Acıbadem Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Özer, ameliyatın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ve Türkiye’nin organ nakli deneyimlerini gelişmekte olan ülkelere taşımanın gurur verici olduğunu vurguladı. Burkina Faso'daki doktorlar, projenin sürdürülebilirliği konusundaki endişelerini dile getirerek, Türk destek ekiplerinin yanlarında olmaya devam edeceğini duyurdu.

Türk-Kanlı Dayanışma

Tingandogo Üniversite Hastanesi Böbrek Nakil Merkezi Direktörü Dr. Boureima Ouedraogo, “Bu tarihi adımı Türk ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz,” diyerek Türk ekiplere minnettarlığını ifade etti. Eğer Türk ortakları olmasaydı, bu sürecin çok daha uzun süreceğini belirtti.

Türk doktorların da aralarında bulunduğu, Türkiye'den gelen 27 kişilik uzman ekip, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun tarihindeki ilk böbrek nakli operasyonuna öncülük etti. Tingandogo Üniversite Hastanesi'nde, Türk doktorların yakın takibi ve rehberliğinde gerçekleştirilen ameliyatla, canlı vericiden alınan böbrek başarılı şekilde bir hastaya nakledildi.

Türk doktorların da aralarında bulunduğu, Türkiye'den gelen 27 kişilik uzman ekip, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun tarihindeki ilk böbrek nakli operasyonuna öncülük etti. Tingandogo Üniversite Hastanesi'nde, Türk doktorların yakın takibi ve rehberliğinde gerçekleştirilen ameliyatla, canlı vericiden alınan böbrek başarılı şekilde bir hastaya nakledildi.