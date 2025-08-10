DOLAR
TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, Trabzon'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, Trabzon'da üyelerin yaşam standartlarını arttırmak için mücadele ettiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 14:12
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Trabzon'da gerçekleştirilen Koop-İş Sendikası Trabzon Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Konuşmasında, "Bizim bütün çabamız üyelerimizin aileleriyle birlikte hak ettikleri yaşam düzeyine ulaşmalarıdır," dedi.

Ekonomik Kriz ve Etkileri

Alemdar, dünya genelinde süregelen ekonomik krizlere dikkat çekerek, "Dünyanın her yerinde yaşanan kaos, küresel ekonomik düzeyde ortaya çıkan çalkantılar, savaşlar ve iç karışıklıklar göçler, inanın bana bunların hepsi bizim ekmeğimize doğrudan etk ediyor," ifadesini kullandı.

Ayrıca, küresel bir krizin Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeyi etkisi altına aldığını vurgulayarak, sorunların giderek daha karmaşık bir hal aldığını belirtti. "Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan ticaret savaşları ile birlikte büyük bir kriz var," dedi.

Gelir ve Refah Eşitliği Talebi

Alemdar, gelir ve refah eşitliği arzusu içinde olduklarını ifade etti. "Biz işçiler olarak memurların aldığı zamlardan rahatsız değiliz. Tam tersine onları destekliyoruz. Ama hak ettiğimiz ücreti almak için de mücadele ediyoruz," diyerek, işçilerin haklarının teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Koop-İş Sendikası Başarısı

Koop-İş Sendikası'nın 121 bin 987 üyesi olduğunu söyleyen Alemdar, 2003 yılında 9 bin üyeyle başladıkları bu serüveni, bugüne taşımanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Her üyenin yeterli yaşam standardına ulaşmasının önemli olduğunu vurgulayarak, sorunların ortak olduğuna ve çözümün güçlü bir mücadele vermekten geçtiğine değindi.

Genel kurula Trabzon'un yanı sıra çevre illerden de sendika temsilcileri katıldı. Ayrıca, Koop-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Mehmet Akif Sarıca, seçime tek liste ile girdi.

