TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Grev Açıklaması: 'Amaç Değil Araç Gördük'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan Önemli Açıklamalar

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Atalay, “Sendika olarak grevi amaç görmedik, araç gördük.” ifadeleriyle zorlu süreçteki durumu özetledi.

Görüşmelere Dair Son Gelişmeler

Atalay, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada, heyetlerin protokol çerçevesinde bugüne kadar 7 kez bir araya geldiğini belirtti. Gelinen noktada hükümetin ilk teklifinin yüzde 16, ikinci teklifinin ise yüzde 17 olduğunu hatırlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 18 Temmuz'da 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 24 zam, ikinci 6 ay için ise gerçekleşen enflasyon teklifi açıkladığını vurguladı.

Resmi Teklif Gelmedi

Atalay, kendilerine resmi bir teklifin ulaşmadığını ifade ederek, “Aradan 5 gün geçti, bir daha görüşme olmadı. Bunu yüzde 10'a, yüzde 11'e çekelim gibi laflar duyuyoruz. Elimizde bilgi yok, belge yok.” dedi.

Grev Uyarısı ve İşçi Hakları

Cuma günü Eti Maden ilk grev kararını uygulayacağını ve ardından Cumartesi günü madenci sendikasının da greve gideceğini belirten Atalay, “Bu alanda 210 gün zorluklar içinde geçirdik. Milletin dayanma gücü kalmadı. Tam bir yıldır vergi, sözleşmeyle ilgili zordayız, geçinemiyoruz.” dedi.

Atalay, ayrıca “Kamuoyunun önünde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde miting yaptık. Biz sendika olarak grevi amaç görmedik, araç gördük. İşçilerin haklarının alınması için masa başında bu işi çözümleyelim istedik ama maalesef bugüne kadar bununla ilgili Sayın Bakan'ın resmi açıklaması olmasına rağmen bize bir cevap gelmedi.” diyerek grevle ilgili planlarını aktararak, Çarşamba günü greve çıkacak işçilerle bir basın açıklaması yapacaklarını ifade etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (ortada), TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (ortada), TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.