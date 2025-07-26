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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, Gaziantep'teki Genel Kurula Katıldı

Eyüp Alemdar, Gaziantep'te sendikal örgütlenmenin önemini vurguladı, işçi sınıfının zorluklarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 15:20
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, Gaziantep'teki Genel Kurula Katıldı

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, Gaziantep'te Genel Kurula Katıldı

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, ülkenin demokrasisinin gelişmesi, toplumsal adaletin sağlanması ve emekçilerin haklarını özgürce savunması için sendikal örgütlenmeyi teşvik ettiklerini belirtti.

Alemdar, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen Koop-İş Sendikası Gaziantep Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, genel kurulların sorunların tartışıldığı, çözümlerin konuşulduğu ve birlikteliğin pekiştirildiği demokrasi meydanları olduğunu ifade etti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Alemdar, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Son yıllarda yaşadığımız süreç, dünyada ve ülkemizde işçi sınıfı açısından iyi geçmedi. Sizlere umutsuzluk aşılamak istemem ama önümüzdeki dönemin de iyi geçmeyeceği şimdiden belli. Bu nedenle, genel kurullarımızda sorunlarımızı konuşurken yeni bir mücadeleye hazırlanmamız, birlikteliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Alemdar, dünyada yaşanan kaos, küresel ekonomik çalkantılar ve bölgesel savaşlar gibi sorunların ekmeklerine doğrudan etki ettiğini vurguladı. "Son dönemde küresel bir kriz yaşanıyor. Bu kriz yalnızca ülkemizde değil, birçok ülkede hissediliyor. Avrupa'daki ticaret savaşları sonucunda dev fabrikaların kapanması ve on binlerce işçinin işsiz kalması gibi sıkıntılar yaşanıyor. Ne yazık ki bu süreçte olumsuzlukların faturasını biz çalışanlar ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sendikalaşmanın Önemi

Alemdar, sendikalaşmanın önemine dikkat çekerek, "Biz sendikal örgütlenmeyi, yalnızca üyelik sayımız artsın diye istemiyoruz. Amacımız, ülkemizin demokrasisinin gelişmesi, toplumun örgütlü hale gelmesi, toplumsal adaletin sağlanması ve emekçilerin haklarını özgürce savunmalarını sağlamaktır" dedi.

Gaziantep'in yanı sıra bölge illerden de sendika temsilcilerinin katıldığı genel kurulda, Koop-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Akif Sarıca, tek listeyle gerçekleştirilen seçimde güven tazeledi.

Gaziantep'te bir otelde Koop-İş Sendikası Gaziantep Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu düzenlendi....

Gaziantep'te bir otelde Koop-İş Sendikası Gaziantep Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Kurula TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar (sol 5) ile Gaziantep'in yanı sıra bölge illerden de sendika temsilcileri katıldı.

Gaziantep'te bir otelde Koop-İş Sendikası Gaziantep Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu düzenlendi....

Gaziantep'te bir otelde Koop-İş Sendikası Gaziantep Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Kurula TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar (sol 5) ile Gaziantep'in yanı sıra bölge illerden de sendika temsilcileri katıldı.

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