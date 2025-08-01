DOLAR
40,66 0,04%
EURO
46,38 0,33%
ALTIN
4.300,27 -0,09%
BITCOIN
4.680.697,14 1,26%

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Kamu İşçilerine Zam Teklifi Açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, kamu işçilerine yönelik son zam teklifini açıkladı. Brüt ücret 1400 lira altındakilere zam ve ek prim müjdesi verildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 04:03
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 04:03
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Kamu İşçilerine Zam Teklifi Açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Kamu İşçilerine Zam Teklifi Açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı görüşmede son zam teklifini duyurdu.

Atalay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 4 saatlik görüşmenin ardından TES-İŞ Genel Merkezi'nde sendika başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda önemli açıklamalar yaptı. "Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanlar 1400 liraya çekilecek. Seyyanen 1400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak" diyen Atalay, ilk 6 ay için %24 zam, ikinci 6 ayda ise brüt çıplak ücrete ek 50 lira zam yapılacağını belirtti.

Ekonomik İyileştirmeler ve Uygulama Tarihleri

Atalay, %11 oranında uygulama, enflasyon oranının aşılması durumunda ise fazlasının uygulanacağını vurguladı. "Üçüncü dilim, %10 enflasyon aşılırsa uygulanacak. Dördüncü dilim, %6 enflasyon aşılırsa uygulanacak" ifadelerini kullanan Atalay, 1 Mart yürürlük tarihli sözleşme ile %3,68 oranında ilave zam yapılacağını da ekledi.

Ayrıca, ağır işlerde çalışanlara %7 oranında ilave prim verileceğini belirten Atalay, diğer tüm işçilere %3 oranında prim uygulanacağını ve bu düzenlemenin tüm maktu ücretlere yansıtılacağını duyurdu.

İşçi Onayı ile İlerleme

Atalay, teklife karşı görüşlerin sendika üyeleri tarafından belirleneceğini, "Arkadaşlarımız aldıktan sonra illere, ilçelere gidecek. Sendikalara, üyelerine soracaklar. Eğer işçi razıysa 'evet' diyecek, razı değilse 'hayır' deyip yolumuza devam edeceğiz" dedi. Bu süreçte yalnızca bakanlık ve işveren sendikası tarafından paraf edilen bir tutanak olduğunu vurguladı.

Teklifin daha da netleşebilmesi için Cumartesi günü öğleden sonraya kadar detayların beklenildiğini sözlerine ekledi. "Hedef %16,57 idi, ancak mevcut rakam %14,51 olarak belirtiliyor" diyerek muhasebe çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (fotoğrafta), Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (fotoğrafta), Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Merkezi önünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kamu işçilerinin zam görüşmelerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (fotoğrafta), Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (fotoğrafta), Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Merkezi önünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kamu işçilerinin zam görüşmelerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Kamu İşçilerine Zam Teklifi Açıklaması
2
Gümüşhane'de Butik Otelde Çıkan Yangın Kontrol Altında
3
Adana Valisi Köşger, Gazze'den Gelen Filistinli Hastaları Ziyaret Etti
4
Beykoz'da Motosiklet Sürücüsü Baturhan Yıldızturan'ın Cenazesi Toprağa Verildi
5
Osmaniye'de Köprüden Düşen Elektrikli Bisiklet: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Gümüşhane'de Butik Otelde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor
7
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde 3 Bin 263 Öğrenci Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam