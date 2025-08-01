TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Kamu İşçilerine Zam Teklifi Açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı görüşmede son zam teklifini duyurdu.

Atalay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 4 saatlik görüşmenin ardından TES-İŞ Genel Merkezi'nde sendika başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda önemli açıklamalar yaptı. "Günlük brüt çıplak ücreti 1400 liranın altında olanlar 1400 liraya çekilecek. Seyyanen 1400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak" diyen Atalay, ilk 6 ay için %24 zam, ikinci 6 ayda ise brüt çıplak ücrete ek 50 lira zam yapılacağını belirtti.

Ekonomik İyileştirmeler ve Uygulama Tarihleri

Atalay, %11 oranında uygulama, enflasyon oranının aşılması durumunda ise fazlasının uygulanacağını vurguladı. "Üçüncü dilim, %10 enflasyon aşılırsa uygulanacak. Dördüncü dilim, %6 enflasyon aşılırsa uygulanacak" ifadelerini kullanan Atalay, 1 Mart yürürlük tarihli sözleşme ile %3,68 oranında ilave zam yapılacağını da ekledi.

Ayrıca, ağır işlerde çalışanlara %7 oranında ilave prim verileceğini belirten Atalay, diğer tüm işçilere %3 oranında prim uygulanacağını ve bu düzenlemenin tüm maktu ücretlere yansıtılacağını duyurdu.

İşçi Onayı ile İlerleme

Atalay, teklife karşı görüşlerin sendika üyeleri tarafından belirleneceğini, "Arkadaşlarımız aldıktan sonra illere, ilçelere gidecek. Sendikalara, üyelerine soracaklar. Eğer işçi razıysa 'evet' diyecek, razı değilse 'hayır' deyip yolumuza devam edeceğiz" dedi. Bu süreçte yalnızca bakanlık ve işveren sendikası tarafından paraf edilen bir tutanak olduğunu vurguladı.

Teklifin daha da netleşebilmesi için Cumartesi günü öğleden sonraya kadar detayların beklenildiğini sözlerine ekledi. "Hedef %16,57 idi, ancak mevcut rakam %14,51 olarak belirtiliyor" diyerek muhasebe çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (fotoğrafta), Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Merkezi önünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kamu işçilerinin zam görüşmelerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (fotoğrafta), Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Merkezi önünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kamu işçilerinin zam görüşmelerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.