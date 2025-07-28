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TÜRK-İŞ, Grev Kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne Astı

TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne asarak 600 bin kamu işçisinin haklarını savunuyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 14:02
TÜRK-İŞ, Grev Kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne Astı

TÜRK-İŞ, Grev Kararını Resmen Açıkladı

TÜRK-İŞ, yaklaşık 600 bin kamu işçisini etkileyecek olan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğüne grev kararını astı.

Yol-İş Sendikası İşçilerinin Protestosu

TÜRK-İŞ'e bağlı Yol-İş Sendikası üyesi işçiler, grev kararını açıklamak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Zamanlamanın önemine vurgu yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Türkiye genelinde 500'e yakın kuruma grev kararını asacaklarını duyurdu.

Sözleşme Sürecindeki Eşitsizlikler

Ocak ayından bu yana süregelen sözleşme görüşmelerinde yaşanan mutabakat eksikliğini gündeme getiren Ağar, yasadan doğan haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çağrıda bulunan Ağar, şu ifadeleri kullandı: "Devlet milletini yok sayamaz. Sürekli aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz. Bugün burada grev kararımızı asıyoruz. Bu grev kararımızın tüm çalışanlara hayırlar getirmesini diliyoruz."

Grev Kararının İlanı

Ağar ve işçiler, yapılan konuşmanın ardından grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğü binasının girişine astı. Bu adım, işçilerin taleplerinin ciddiyetini ve devletin dikkatini çekme amacı taşımaktadır.

TÜRK-İŞ, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü...

TÜRK-İŞ, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğüne grev kararını astı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, açıklama yaptı.

TÜRK-İŞ, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü...

TÜRK-İŞ, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğüne grev kararını astı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, açıklama yaptı.

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