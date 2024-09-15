Türk-Japon İlişkilerinin Temeli: Ertuğrul Fırkateyni'nin Anısı

Türk-Japon Dostluğunun Temeli: Ertuğrul Fırkateyni

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türk-Japon ilişkilerinin temelini, 1890 yılında Kuşimoto'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nin hatırasına dayandığını vurguladı. Bu önemli tarih, iki ülkenin dostluğunun simgesi olarak hatırlanıyor.

Ertuğrul Fırkateyni'nin Anısını Yaşatmak

Büyükelçi Katsumata, Ertuğrul Fırkateyni batışının 134. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye ve Japonya'nın geleneksel dostluk ve güven ilişkisi üzerine binanın sürdüğünü ifade etti. 2024, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıl dönümü olduğunu da hatırlattı.

Ekonomik ve Kültürel İşbirliği

Katsumata, Türkiye ile Japonya'nın ekonomik kalkınma, depreme karşı önlem ve afet yardımı gibi alanlarda işbirliklerini artırdıklarını belirtti. Ayrıca, enerji ve iklim değişikliği gibi yeni işbirliği alanlarına yönelmenin hedeflendiğini kaydetti.

Üçüncü Ülke İşbirlikleri

Japonya ve Türkiye'nin işbirliği fırsatlarını üçüncü ülkelerde de değerlendirmek amacıyla, Türk ve Japon şirketlerinin ortak projeler gerçekleştirdiğini aktaran Katsumata, bu tür işbirliklerinin 'kazan-kazan' modeliyle güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Üst Düzey Ziyaretlerin Önemi

Büyükelçi, son yıllarda iki ülke arasında yapılan hükümet ve iş dünyası ziyaretlerinin ilişkileri güçlendirdiğini vurguladı. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko'nun Türkiye'ye yaptığı ziyaretin bu bağlamda önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

Kültürel Etkinliklerle Derinleşen İlişkiler

Japonca'da derin dostluğa "kizuna" denildiğini hatırlatan Katsumata, iki ülke arasındaki bağın önemine vurgu yaparak, kültürel etkinliklerin bu dostluğu derinleştirdiğine inandığını belirtti.

Ertuğrul Fırkateyni’nin Tarihçesi

1889'da İstanbul'dan hareket eden Ertuğrul Fırkateyni, ilk Osmanlı diplomatik heyetini Japonya'ya taşımış ve büyük bir anı olarak tarihe geçmişti. Fakat 16 Eylül 1890'da Kuşimoto'da meydana gelen trajik olayda, gemi battı ve 550 Osmanlı denizcisi hayatını kaybetti. Bu acı olay, Türk-Japon diplomasisinin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

İki Ülke Arasındaki Güncel Ziyaretler

Son olarak, TCG Kınalıada korvetinin, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 100. yılı nedeniyle 134 yıl sonra Ertuğrul'un rotasını izleyerek Japonya'ya yaptığı ziyaretten bahsedildi. Ayrıca, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait eğitim gemilerinin İstanbul'a ziyareti, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştiriyor.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, iki ülke ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının 134. yıl dönümünde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, iki ülke ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının 134. yıl dönümünde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, iki ülke ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının 134. yıl dönümünde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, iki ülke ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının 134. yıl dönümünde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, iki ülke ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının 134. yıl dönümünde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.