Türk Japon Vakfı ve Wakayama Valiliği, Afet Önlemleri İçin İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Türk Japon Vakfı ve Wakayama Valiliği'nden Önemli İşbirliği Anlaşması

Türk Japon Vakfı (TJV) ile Japonya'nın Wakayama Valiliği, deprem ve tsunamiye karşı afet önlemleri çerçevesinde gençlik değişim programlarını teşvik etmek amacıyla önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı. İmza töreni, başkent Ankara'daki TJV Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İmza Törenine Yoğun İlgi

Törene, Wakayama Valisi Miyazaki İzumi, Kuşimoto Belediye Başkanı Taşima Katsumasa, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, TJV Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, TJV Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emin Özdamar ve Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Korkut Güngen gibi önde gelen isimler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kuşimoto Belediye Başkanı Taşima, Türkiye ile Japonya arasındaki derin dostluğa dikkat çekerek, “Özellikle Türkiye ile Kuşimoto, Ertuğrul Fırkateyni kazası dolayısıyla özel bir bağla birbirine bağlıdır.” ifadelerini kullandı.

İki Ülke Arasındaki Dostluk ve İşbirliği

İlk konuşmaların ardından, taraflar arasında afet önlemleri ve gençlik değişim programlarını yöneten anlaşma metni imzalandı.

Tören kapanışında konuşan Wakayama Valisi Miyazaki, “Ertuğrul Fırkateyni kazasından bu yana Japonya ile Türkiye zor zamanlarda birbirine destek olmuştur.” dedi. Her iki ülkenin de deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatan Miyazaki, bu bağlamda geçmişte yaşanan büyük depremlerde Türkiye'nin ve Japonya'nın birbirlerine yardım ettiğini ifade etti.

Miyazaki, Wakayama ile Türkiye arasındaki 135 yıllık dostane ilişkilere vurgu yaparak, “Afetler konusundaki anlaşmanın imzalanmasıyla ilişkilerin güçleneceğine ve dostluğun uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Wakayama Valisi, ayrıca eyaletin doğal yapısı, afet bilinci çalışmaları ve kültürel mirası hakkında bilgi verdi.

Gençlik Değişim Programı ve Kültürel Paylaşım

TJV Başkanı Sayan, “Bir kaza sebebiyle başlayan dostluk, iki ülkenin yaşadığı afetlerle pekişti.” ifadelerini kullanarak, işbirliğinin merkezinde gençlerin olduğunu belirtti. “Bu proje sayesinde gençlerimiz, karşılıklı ziyaretler ile hem afetler konusunda bilgi sahibi olacak hem de farklı kültürleri tanıma fırsatı bulacaklar.” diye ekledi.

Dostluk İlişkileri Her Alanda Gelişiyor

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata, doğal afetlerin her iki ülke için ortak bir konu olduğunu vurgulayarak, “Böylesine zor bir ortamda iki ülke, tıpkı ‘Dost kara günde belli olur’ atasözünde olduğu gibi karşılıklı yardımlaşmıştır.” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Güngen, Japonya ile diplomatik ilişkilerin 1924 yılında kurulduğunu, ancak halkların tarih boyunca sağlam ilişkilerle bağlı olduğunu belirtti.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Türk Japon Vakfı (TJV) ile Japonya'nın Wakayama Valiliği arasında, deprem ve tsunamiye karşı afet önlemleri kapsamında gençlik değişim programlarını teşvik etmeye yönelik iş birliği anlaşması başkent Ankara'daki TJV Kültür Merkezi'nde imzalandı. Kuşimoto Belediye Başkanı Taşima Katsumasa, törende konuşma yaptı.

Türk Japon Vakfı (TJV) ile Japonya'nın Wakayama Valiliği arasında, deprem ve tsunamiye karşı afet önlemleri kapsamında gençlik değişim programlarını teşvik etmeye yönelik iş birliği anlaşması başkent Ankara'daki TJV Kültür Merkezi'nde imzalandı. Kuşimoto Belediye Başkanı Taşima Katsumasa, törende konuşma yaptı.