Türk Kızılay, Balıkesir Depremi Sonrası Destek Sağlıyor

Türk Kızılay, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından hızlı bir şekilde bölgeye ulaştı ve beslenme desteği sunmaya başladı.

Yapılan açıklamaya göre, depremin hemen ardından harekete geçen Kızılay ekipleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde beslenme hizmetlerinin koordinasyonunu üstlenmekte. Ekipler, sıcak yemek, içecek ve temel gıda ikramlarıyla afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamakta.

30 araçla sahada bulunan gönüllüler ve ekipler, depremden etkilenen vatandaşlara ve görevli arama-kurtarma ile sağlık ekiplerine destek veriyor. Beslenme faaliyetleri ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde kesintisiz devam edecek.

Türk Kızılay, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası sıcak yemek, içecek ve temel gıda ikramı yapmak için bölgeye ulaştı. Ekipler ve gönüllüler 30 araçla, depremden etkilenen vatandaşlar ile görevli arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine sıcak yemek, içecek ve temel gıda ikramı yapıyor.

Türk Kızılay, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası sıcak yemek, içecek ve temel gıda ikramı yapmak için bölgeye ulaştı. Ekipler ve gönüllüler 30 araçla, depremden etkilenen vatandaşlar ile görevli arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine sıcak yemek, içecek ve temel gıda ikramı yapıyor.