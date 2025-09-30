Türk Kızılay'dan Adana'da 200 küçük üreticiye tarımsal destek

Proje ve dağıtım detayları

Türk Kızılay tarafından Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede Valilik himayesinde yürütülen Köylü Garajı Şenlendirme Projesi kapsamında küçük üreticilere destek sağlandı.

Proje çerçevesinde Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ve Karataş ilçelerinde küçük alanlarda tarımsal üretim yapan 200 üretici belirlendi ve bu üreticilere 50'şer kilo mısır tohumu, taban ve üst gübre ile 2 paket tarımsal ilaç bedeline sahip hediye çekleri oluşturularak teslim edildi.

Ayrıca proje kapsamındaki çiftçiler, ihtiyaç duyduklarında Kızılay mülkiyetindeki jeneratör, ilaçlama makinesi, motorlu testere, tırpan ve sulama pompası gibi tarımsal aletleri kullanma imkânına da sahip olacaklar.

Yetkililerin açıklamaları

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Karataş'ta düzenlenen hediye çeki teslim töreninde Türk Kızılay'ın kuruluşundan bu yana mazlum ve mağdurun hayatına dokunma gayreti içinde olduğunu belirtti. Saygılı, proje hakkında şunları söyledi: 'Kızılayın 2030 vizyonunda kırılgan her bir kesime dokunulması yer alıyor. Bir taraftan gıda kolisi verirken bundan öte insanlarımızın bileklerine bilezik verip bir meslek edindiriyoruz. Depremlerin ardından da tarıma, küçük esnafa destekler verdik, sulama projesi gerçekleştirdik. Adana'da toprak analizi, tarım aletleri kullanma, gübre, tohum atma gibi eğitimlerle çiftçilerimizin hayatına dokunmuş olduk. Bölgemizde bu ve buna benzer projelerimiz artarak devam edecek.'

Karataş Kaymakamı Necati Aktan ise projenin sadece afet ve acil durum müdahalesiyle sınırlı kalmayıp üretimin güçlenmesine, sosyal dayanışmanın artmasına ve toplumsal refahın yükselmesine katkı verdiğini vurguladı. Aktan, 'Bu proje bunun en güzel örneklerinden biridir. Çiftçilerimizin tarım aracı ihtiyaçlarını gidermek, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilmiş olan bu proje çiftçilerimizin bereketli üretimine katkı sağlayacaktır.' dedi.

Konuşmaların ardından Ramazan Saygılı ve Necati Aktan tarafından temsili olarak çiftçilere hediye çekleri verildi.

Türk Kızılay tarafından Adana'da küçük üreticilere gübre, tohum ve tarımsal ilaçtan oluşan hediye çeki dağıtıldı. Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı (sol 3) ve Karataş Kaymakamı Necati Aktan (sol 4), Karataş ilçesinde düzenlenen hediye çeki teslim törenine katıldı.