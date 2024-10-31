Türk Kızılay'dan Anıtkabir Ziyareti

Türk Kızılay Gönüllüleri Anıtkabir'de Buluştu
Türk Kızılay gönüllüleri, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik düzenleyerek Anıtkabir'i ziyaret etti.
Çeşitli İllerden Gönüllüler Bir Araya Geldi
Genç Kızılay Başkanı Ömer Faruk Çalışkan liderliğinde, farklı illerden 1000 Türk Kızılay gönüllüsü Anıtkabir'de toplandı. Gönüllüler, Aslanlı Yol boyunca yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Ziyaret sırasında gönüllüler, saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ü yad etti. Ardından, İstiklal Marşı'nı okuyan gönüllüler, büyük boy Türk bayrağı açıp Atatürk posteri ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.