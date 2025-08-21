Türk Kızılay Gazze'de: El Kudüs Hastanesi'ne Her Gün 600 Kişilik Sıcak Yemek

Türk Kızılay, Gazze'deki insani yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kurumun yazılı açıklamasına göre, Filistin Kızılayı'na ait El Kudüs Hastanesi başta olmak üzere bölge genelinde düzenli sıcak yemek desteği sağlanıyor.

Günlük dağıtım ve kapsam

Türk Kızılay, Filistin Kızılayı işbirliğiyle Gazze genelinde 21 bin öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda El Kudüs Hastanesine her gün 600 kişilik sıcak yemek ulaştırılarak hastalar, refakatçileri ve sağlık çalışanlarının temel gıda ihtiyacına katkı sunuluyor.

Hastanelere ve ihtiyaç sahiplerine destek

Açlıktan ölümlerin yaşandığı bölgede Türk Kızılay, yaralı ve hastaların kısıtlı imkanlarla tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarına gıda yardımı ulaştırmaya devam ediyor. Sağlık tesislerine yapılan destek, hem tedavi süreçlerini sürdüren personele hem de hastalara doğrudan yönelik bir yardım olarak öne çıkıyor.

Lojistik ve sınır koordinasyonu

Türk Kızılay bir yandan da insani yardım malzemelerinin geçişi için sınır ve lojistik çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, Ürdün ve Mısır üzerinden insani yardım malzemesi geçişinin sağlanması için koordinasyonlarını aralıksız devam ettiriyor.

