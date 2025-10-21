Türk Kızılay Gazze'de İşitme Cihazı Dağıttı — 51 Hastaya Ulaşıldı

Türk Kızılay, iki yıldır süren İsrail saldırıları sonucu duyma kaybı yaşayan Filistinlilere Gazze'de işitme cihazı dağıttı; projeyle 51 hastaya ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 16:49
İnsani yardım ve sağlık projeleri sürüyor

Türk Kızılay Filistin Delegasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde iki yıldır süren İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir insani krizin yaşandığı, buna karşın yardım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail saldırıları nedeniyle bölgede yürütülen insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Türk Kızılay'a ait aşevinin Gazze'de günlük 21 bin sıcak yemek kapasitesiyle hizmet verdiği; ayrıca Türkiye'den Mısır'a gemilerle nakledilen insani yardımlarla Gazze'deki Filistin halkına desteğin devam ettiği aktarıldı.

Temel ihtiyaç malzemesi temininin yanı sıra sağlık alanındaki projelere de destek verildiği, bu kapsamda Gazze Şeridi genelinde yürütülen İşitme Cihazı Dağıtım Projesi ile İsrail saldırıları nedeniyle duyma yetisini kaybeden hastaların tespit edilip ihtiyaç duyulan işitme cihazlarının Deyr el-Belah kentine ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, projenin devam ettiği ve şu ana kadar 51 hastaya ulaşıldığı ifade edilerek girişime destek veren bağışçılara teşekkür edildi.

İsrail’in iki yıldır süren saldırıları nedeniyle işitme kaybı yaşayan Filistinlilere, Gazze Şeridi’nde Türk Kızılay tarafından işitme cihazı dağıtıldı. İşgal altındaki bölgelerde devam eden insani yardım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen dağıtım, bölgede derinleşen insani krize karşı yürütülen destek faaliyetlerinin bir parçası oldu.

