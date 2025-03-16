Türk Kızılay, Gazze'deki Ailelerin İftar Anlarını Paylaştı

Türk Kızılay, Gazze'de Duygusal İftar Anlarını Paylaştı

Türk Kızılay, Türkiye’den Gazze’ye ulaştırılan ramazan yardımlarıyla, evleri yıkılan ailelerin iftar anlarını paylaşarak dikkatleri bölgedeki insani krize çekti.

Ramazan’da Yardımlar Devam Ediyor

Gazze'deki insani krizin etkilerini hafifletmek için Türk Kızılay, çatışmaların başladığı günden itibaren bölgeye yönelik yardım çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Kızılay, ramazan ayı içerisinde Gazze’deki aşevinin kapasitesini artırarak günlük 30 bin kişiye iftar desteği sağlamaktadır.

Gıda Kolisi ve İftarlık Desteği

Gazze’nin kuzeyinde Rimal ve Deyr Belah bölgeleri ile güneyde Han Yunus ve Refah’taki dağınık yerleşimlerde iftar desteği sunmaya devam eden Türk Kızılay, ayrıca temel mutfak ihtiyaçları için 50 bin gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirmektedir.

Ebu Amuna Ailesinin İftar Sofrası

Türk Kızılay ekipleri, bölgedeki iftarlık dağıtımları sırasında birçok ailenin enkaza dönüşen evlerinde yaşam mücadelesi verdiğine de tanık olmaktadır. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde çatışmalar sonrasında evleri yıkılan Ebu Amuna ailesi, Türk Kızılay’ın gönderdiği iftarlık desteğiyle yıkıntılar arasında kurdukları sofrada iftar yaparken görüntülendi.