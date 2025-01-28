Türk Kızılay, Halep'te Sevgi Mağazası Açtı

Türk Kızılay, Suriye'nin Halep kentinde, bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin gıda ve giyecek gibi hayati ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Sevgi Mağazası"nı hizmete sundu.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, Genel Sekreter Murat Ellialtı ve Suriye Arap Kızılay'ı Halep Şube Başkanı Muhammed Şammanın açılış etkinliğine katıldığı belirtildi. Mağaza, haftanın 5 günü açık kalarak, günlük ortalama 50 aileden yaklaşık 250 kişiye hizmet vermeyi planlıyor.

Açılışın hemen ardından, Halep'teki bölge sakinlerinin Sevgi Mağazası'ndan giyim ihtiyaçlarını karşıladığı ifade edildi. Suriye genelinde Türk Kızılay tarafından işletilen mağaza sayısının 8'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'deki bağışçıların katkısıyla, Suriye'de yardım faaliyetlerinin daha da çeşitlendirileceği vurgulandı. Ayrıca, Suriye Arap Kızılayı’na bir adet ambulans hibe edildiği ve Türk Kızılay'ın bölgede 200 gıda kolisi ve 250 kırtasiye seti dağıttığı bildirildi.

Türk Kızılay'ın, gelecek süreçte hayata geçireceği briket ev projeleri, sağlık hizmetleri ve düzenli insani yardım dağıtımları ile bölgede süregelen insani krizle mücadele kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

Türk Kızılay, Suriye'nin Halep kentinde, bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin gıda ve giyecek gibi hayati ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Sevgi Mağazası" açtı.

Türk Kızılay, Suriye'nin Halep kentinde, bölgedeki ihtiyaç sahiplerinin gıda ve giyecek gibi hayati ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Sevgi Mağazası" açtı.