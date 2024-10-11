Türk Kızılay, Lübnan'daki Türk Vatandaşlarına Beslenme Desteği Sunuyor

Türk Kızılay'dan Acil Destek

Türk Kızılay, Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına beslenme desteği sağlıyor. Gemiyle gerçekleştirilen bu operasyon, çeşitli ikramlarla destekleniyor.

Operasyon Detayları

Türk Kızılay'dan alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinasyonuyla yürütülen operasyon kapsamında, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri kullanılarak tahliye edilen vatandaşlar Mersin Limanı'nda sıcak yemek ve ikramlarla karşılandı.

Yardım Malzemeleri Ulaştırılıyor

Bunun yanı sıra, Türk Kızılay, Beyrut Limanı'na gönderilen gemilerle birlikte, gıda kolisi, hijyen seti ve barınma malzemeleri gibi acil yardım malzemelerini de bölgeye ulaştırdı.

Uzman Ekipler Görevlendirildi

Lübnan'daki insani yardım ihtiyacını karşılamak ve yerel paydaşlarla iş birliği sağlamak amacıyla bölgede uzman ekipler de görevlendirilmiştir.