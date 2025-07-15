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Türk Kızılay Malatya Şubesi, Her Gün 1.000 İhtiyaç Sahibine Sıcak Yemek Ulaştırıyor

Türk Kızılay Malatya Şubesi, her gün 1.000 ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırarak hayata dokunuyor.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 11:02
Türk Kızılay Malatya Şubesi, Her Gün 1.000 İhtiyaç Sahibine Sıcak Yemek Ulaştırıyor

Türk Kızılay Malatya Şubesi’nin Aşevinden Umut Dolu Günler

Türk Kızılay Malatya Şubesi, yaklaşık bir buçuk yıl önce faaliyete geçen aşevinde, haftanın 6 günü sıcak yemek ve bir günü kahvaltı olmak üzere, her gün ihtiyaç sahiplerine bin kişilik sıcak yemek ulaştırıyor.

Yardımlar İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

Şube, yaptığı saha çalışmalarıyla yemek pişirme imkanı olmayan kişileri belirliyor ve sıcak yemekleri özel kutularla evlerine teslim ediyor. Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bu hizmete hız verdiklerini belirtti.

Gelecek Hedefleri ve Kapasite Artışı

Ergül, hedeflerinin daha fazla kişiye ulaşmak olduğunu ifade etti. Bu kapasitenin günlük 120 bin kap yemek çıkarma potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Ergül, “Afet anında sadece Malatya değil, çevre illere de ulaşabilecek durumdayız” dedi. Şu anda, Malatya’nın 40 mahallesinde her gün 1.000 kişiye sıcak yemek dağıtıldığını vurgulayan Ergül, bunu yılın 365 günü sürdüreceklerini açıkladı. Gelecek hedefleri arasında bu sayıyı 3.000’e çıkarmak yer alıyor.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi İşbirliği

Bu projeyi Malatya Valiliği'nin himayesinde ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüklerini belirten Ergül, “Malatya’da yemek yapma imkanı olmayan çok sayıda insan var, onlara ulaşmak bizim görevimiz. Her gün yeni kişileri tespit ederek ulaştığımız hane sayısını artırıyoruz” ifadelerini kullandı. Sıcak yemeklerin ihtiyaç sahiplerine bizzat evlerinde ulaştırıldığı bilgisini ekleyen Ergül, bu çalışmanın insan hayatına dokunan önemli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Türk Kızılay Malatya Şubesi bünyesinde kurulan aşevinden, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan bin...

Türk Kızılay Malatya Şubesi bünyesinde kurulan aşevinden, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan bin kişilik sıcak yemek her gün hanelere ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Malatya Şubesi bünyesinde kurulan aşevinden, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan bin...

Türk Kızılay Malatya Şubesi bünyesinde kurulan aşevinden, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan bin kişilik sıcak yemek her gün hanelere ulaştırılıyor.

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