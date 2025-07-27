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Türk Kızılay Orman Yangınlarıyla Mücadelede Aktif Rol Oynuyor

Türk Kızılay, yangın bölgelerinde beslenme hizmetleriyle yangınlarla mücadeleye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 15:17
Türk Kızılay Orman Yangınlarıyla Mücadelede Aktif Rol Oynuyor

Türk Kızılay Orman Yangınlarına Karşı Savaşını Sürdürüyor

Türk Kızılay, Karabük, Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak, Mersin, Bursa ve Kahramanmaraş'ta devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmalarına destek olmaya devam ediyor.

Beslenme Hizmetleriyle Destek

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınlarına müdahale eden ekiplerle birlikte yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik beslenme hizmetleri aralıksız devam ediyor. Kızılay ekipleri, yangın bölgelerinde ilk ihtiyaçları karşılamak için başta su, içecek, ikramlık ve kumanya olmak üzere 133 bin kişilik beslenme hizmeti sunarak, müdahale çalışmalarına önemli bir katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay, sahada görev alan vatandaşlar ve yangından etkilenenler için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Türk Kızılay, Karabük, Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak, Mersin, Bursa ve Kahramanmaraş'ta devam...

Türk Kızılay, Karabük, Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak, Mersin, Bursa ve Kahramanmaraş'ta devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

Türk Kızılay, Karabük, Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak, Mersin, Bursa ve Kahramanmaraş'ta devam...

Türk Kızılay, Karabük, Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak, Mersin, Bursa ve Kahramanmaraş'ta devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

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