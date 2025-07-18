Türk Kızılay, Pakistan'da 1400 Kişiye Nakit Yardımda Bulundu

Türk Kızılay, Pakistan’da İhtiyaç Sahiplerine Nakit Yardım Ulaştırdı

Türk Kızılay, Pakistan’ın denetimindeki Azad Keşmir bölgesinin Muzafferabad kentinde, Pakistan-Hindistan çatışmalarının mağdurlarına önemli bir yardımda bulundu. Bu kapsamda, savaş ve ekonomik zorluklarla mücadele eden 1400 kişiye nakit yardım ulaştırıldı.

Yardım dağıtımına Türkiye’den gelen Türk Kızılayı heyeti, Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Farzana Naek, Genel Sekreter Ubaid Ullah ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Pakistan Delegasyon Başkanı Farid Abdulkadir de katıldı. Yapılan dağıtım sayesinde, savaş mağduru 200 aileye destek sağlandı.

Türk Kızılay Pakistan Ülke Temsilcisi Erkan Avcı, yaptığı açıklamada, "Kardeş Pakistan halkının her zaman yanındayız. Bu dağıtımda 1400 kişiye ulaştık. Önümüzdeki dönemde yardımlarımız artarak devam edecek. Kardeş Pakistan halkı, burada ve gittiğimiz her bölgede sevgi ve mutluluklarını bize gösteriyor," dedi.

Türk Kızılay, 2005 yılında Pakistan’da yaşanan büyük depremden bu yana, ülkede insani yardım faaliyetlerini sürdürmekte ve Pakistan genelinde çeşitli yardım çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Kızılay, Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinin Muzafferabad kentinde, Pakistan-Hindistan çatışmalarında savaştan etkilenen ihtiyaç sahibi 1400 kişiye nakit yardımında bulundu. Türk Kızılay Pakistan Ülke Temsilcisi Erkan Avcı (sağda), açıklamada bulundu.

Türk Kızılay, Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinin Muzafferabad kentinde, Pakistan-Hindistan çatışmalarında savaştan etkilenen ihtiyaç sahibi 1400 kişiye nakit yardımında bulundu. Türk Kızılay Pakistan Ülke Temsilcisi Erkan Avcı (sağda), açıklamada bulundu.