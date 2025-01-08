Türk Maarif Ansiklopedisi İstanbul'da Tanıtıldı: Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Türk Maarif Ansiklopedisi İstanbul'da Tanıtıldı

Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) işbirliğiyle Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak hazırlanan Türk Maarif Ansiklopedisi, İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna sunuldu. Toplam 6 cilt ve 3,120 sayfa olarak yayınlanan bu kapsamlı eser, uzman yazar ve akademisyenler tarafından kaleme alındı.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili: Eğitim Birikimimizi Derli Toplu Hale Getirdik

Tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, 4 yıllık bir emekle ortaya çıkan eserin somutlaşmış olmasının mutluluğunu dile getirdi.

Bilgili, "Bu coğrafyanın, bu medeniyetin çok büyük bir eğitim birikimi var. Bu eğitim birikimini derli toplu şekilde, ansiklopedi olarak ortaya koymak istedik" dedi. Ayrıca, ansiklopedinin güvenilirliğine vurgu yaparak, bilginin sağlam bir kaynakla oluşturulmasının önemini belirtti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: Uzun Bir Yolculuktu

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu eser, hepimizin dünyadaki defterine katkı sunacak bir miras olacaktır" ifadesini kullandı.

Türk Maarif Ansiklopedisi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Azmi Özcan: İz Bırakmalıyız

Türk Maarif Ansiklopedisi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Azmi Özcan, eserin arkasındaki 40 yıllık İslam Ansiklopedisi ve 4 bin yıllık tarihe değindi. Özcan, "Eğer varlık aleminde var olmak istiyorsanız yaşadığınız zaman ve mekanın mührünü basmalısınız" dedi.

Dijital Versiyon ile Sürekli Güncelleme

Yaklaşık 700 yazarın katkısıyla hazırlanan ansiklopedide eğitim alanındaki önemli kavramlar, eserler, kurumlar, kişiler, şehirler, olaylar ve dönemler derinlemesine incelendi. Türk Maarif Ansiklopedisi, dijital ortamda da yayınlanarak sürekli güncellemeye açık olacak.

Eser, www.turkmaarifansiklopedisi.org.tr adresinde erişime açılmıştır. Eğitim tarihine ışık tutacak bu eser, Türk kültür ve medeniyetinin zengin birikimini gelecek nesillere aktaracak önemli bir kaynak olarak konumlanıyor.