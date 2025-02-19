Türk Savunma Sanayisi ANACONDA'yı Donatıyor: IDEX 2025 Fuarı'nda Yenilikler Sergilendi

Türk savunma sanayisi, IDEX 2025 Fuarı'nda ANACONDA ve diğer araçlarda son teknoloji silah sistemlerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:25
Türk Savunma Sanayisi ANACONDA'yı Donatıyor: IDEX 2025 Fuarı'nda Yenilikler Sergilendi

Türk Savunma Sanayisi IDEX 2025'te Parladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı'nda, Türk savunma sanayisi ürünleri dikkat çekti. Samsun Yurt Savunma (SYS) Grubu bünyesindeki CANiK markası, son teknoloji silah sistemleri ile fuarda geniş bir katılım sağladı.

Öne Çıkan Ürünler ve İnovasyonlar

Fuarda sergilenen ürünler arasında, CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek ve AEI SYSTEMS tarafından üretilen VENOM LR orta kalibre top sistemi yer aldı. Bu sistemler, zırhlı muharebe araçlarının ana silahı olarak öne çıktı ve 3 farklı askeri platform üreticisi tarafından toplamda 15 farklı araç üzerinde sergilendi.

ANACONDA Zırhlı Muharebe Aracı

İçinde VENOM LR ile donatılmış TRAKON 30 ve CANiK M2 QCB ile donatılmış TRAKON LITE silah kulelerinin bulunduğu çeşitli araçlardan biri olan ANACONDA, fuarın yıldızı oldu. Bu araç, askeri operasyonlar için tasarlanan çok yönlü bir platform olarak dikkat çekiyor. STREIT Grup tarafından sergilenen ANACONDA'nın, orta kalibre top VENOM LR ile donatılması, ürünün etkinliğine olan güvenin bir simgesi olarak değerlendirildi.

İhracat Hedefleri ve Gelecek Planları

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Utku Aral, fuarda tanıtımın yanı sıra işbirliklerini geliştirmek ve ihracatı artırmak için büyük bir potansiyele sahip olduklarını vurguladı. Aral, uluslararası arenada büyük üreticilerin çözüm ortağı haline geldiklerinin altını çizdi.

Gelecek Çalışmalara Devam

Fuardan sonra da bölgedeki faaliyetlerine devam edeceklerini belirten SYS Grup yöneticileri, yılın ilk yarısında araç üreticileriyle çeşitli demo etkinlikleri gerçekleştireceklerini ve yeni işbirlikleri kuracaklarını duyurdu.

Türk savunma sanayisinin yenilikleri ve gelişimi, global pazarda kendine sağlam bir yer edinmeye devam ediyor.

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