Türk Savunma Sanayisi Avrupa'da Parlıyor: Gelirler Yüzde 28,02 Arttı

GÖKSEL YILDIRIM — Türk savunma sanayisi şirketleri, 2024'te hem toplam gelirlerini hem de Avrupa içindeki pazar paylarını artırdı. Defense News Top 100 kapsamında Avrupa merkezli 34 şirketin yer aldığı listede, Türk firmaları yüksek büyüme oranlarıyla öne çıktı.

Avrupa'da genel tablo

Avrupa savunma sektörü 2024'te güçlü bir toparlanma yaşadı. Listedeki Avrupa şirketlerinin toplam savunma geliri 2023'te yaklaşık 133,34 milyar dolar iken, 2024'te 158,87 milyar dolar seviyesine çıktı; bu, sektör genelinde yüzde 19,15lik bir artışa işaret ediyor. Büyümede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Doğu Avrupa'daki güvenlik tehditleri ile NATO harcamalarındaki artış etkili oldu. Kara sistemleri ve füze/mühimmat üreticileri büyümeye öncülük ederken, havacılık tarafında artışlar daha sınırlı kaldı.

Ülke bazında öne çıkanlar

Ülkeler bazında Birleşik Krallık ve Fransa, Avrupa toplam gelirinin büyük kısmını oluşturdu. Birleşik Krallık'tan 6 şirket, yüzde 13,90 artışla 47 milyar 751 milyon dolar gelir elde etti. Fransa, 5 şirket ve yüzde 27,50 artışla 35 milyar 387 milyon dolar savunma geliriyle ikinci sırada yer aldı. Bu iki ülkenin payı toplam gelirin yaklaşık %52'sini oluşturuyor. İtalya ise 2 şirket ve yüzde 9,30 artışla 16 milyar 4 milyon dolar pay aldı.

Türk şirketlerinin yükselişi

Türkiye'den 5 savunma sanayisi şirketi, yüzde 28,02 artışla toplam 10 milyar 723 milyon dolar gelir elde etti. Türk firmaları, yüksek büyüme potansiyeli, hızlı ürün geliştirme kabiliyeti ve ihracat odaklı stratejileriyle Avrupa pazarındaki etkinliklerini artırdı.

Şirket performansları

Şirket bazında ilk sırada Birleşik Krallık'tan BAE Systems yer aldı; şirketin savunma gelirleri 32 milyar 260 milyon dolar olarak açıklandı. BAE Systems'ı Fransa'dan Thales ve İtalya'dan Leonardo takip etti. Avrupa'nın en büyük savunma şirketleri arasında Türkiye'yi en üst basamakta temsil eden ASELSAN, 3 milyar 541 milyon dolar gelirle 14. sırada yer aldı. Diğer Türk firmalarının sıralaması şu şekilde: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 15, Roketsan 24, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) 26 ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ 27.

Avrupa şirketleri arasında en yüksek gelir artışını, yüzde 100,33 ile Türkiye'den ASFAT kaydetti; ASFAT'ın geliri 1 milyar 276 milyon dolar seviyesine yükseldi. ASFAT'ı yüzde 93,70 ile SES S.A (Lüksemburg), yüzde 58,36 ile Polish Armaments Group (Polonya), yüzde 50,10 ile Thales (Fransa) ve yüzde 50,08 ile Rheinmetall AG (Almanya) izledi.

Sonuç olarak Türk savunma sanayisi, 2024 verilerinde hem gelir hem de pazar payı açısından kayda değer bir ivme yakalayarak Avrupa'da dikkat çeken bir konuma yükseldi.