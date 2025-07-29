Türk Savunma Sanayisi Dolanan Mühimmat Teknolojisinde Çığır Açtı

Dolanan Mühimmatla Yeni Bir Dönem Başlıyor

Türk savunma sanayisi, dilenen mühimmat alanında önemli bir yenilikle gündeme geldi. Ender ARGE, fiber optik kablolu FPV unsurları katlanır kanatlı hale getirerek bir lançer ile entegre etti. Bu sayede, muharebe sahasında ciddi avantajlar sağlanıyor.

17. IDEF Fuarı'nda Tanıtıldı

Ender ARGE, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025)’da geliştirdiği son teknoloji çözümleri sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Genel Müdür Mustafa Mutlu Çoban fuarda, yabancı katılımcı sayısının artmasından memnun olduklarını belirtti.

Dünyada Eşsiz Bir Yenilik

Çoban, dünya genelindeki dolanan mühimmatları incelediklerini ve envanterlerinde olmayan, kullanılmamış bir ürün geliştirdiklerini ifade etti. Bu durum, NATO müttefiklerinin ilgisini artırdı.

Katlanır Kanatlı Mühimmat ile Operasyonel Avantaj

Ender ARGE, katlanır kanatlı bir dolanan mühimmatın 10, 20 ve 50 kilometrelik lançer seçeneklerini geliştirdi. Bu mühimmat, hem SİDA’lar hem de kara unsurları için ciddi bir kuvvet çarpanı oluşturuyor.

Patenli Teknoloji

Bu inovatif ürün, Ender ARGE tarafından alınan patentle birlikte, dünyada ilk olma özelliğine sahip. Çoban, Ukrayna gibi coğrafyalarda bu tür ürünlere yönelik talebin önemli derecede arttığını ve fuar süresince katılımcılara ürünleri tanıtmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Testler Tamamlandı, Aylık 1000 Adet Üretim Hedefi

Fiber optikli versiyonun testlerinin bu yıl içinde tamamlandığını aktaran Çoban, aylık 1000 adetlik üretim kapasitesi oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı. Bu hedef, NATO müttefiklerinin ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra Ender ARGE’nin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak, Türk savunma sanayisi, dolanan mühimmat teknolojisiyle dünya pazarında önemli bir oyuncu haline geliyor. Ender ARGE'nin sunduğu bu yenilikçi çözümler, hem askeri alanda hem de uluslararası platformlarda dikkat çekiyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen dolanan mühimmat çözümü, fiber optik kablolu FPV unsurları ilk defa katlanır kanatlı haline getirip lançer ile bağ kurmasını sağlayarak muharebe sahasında yeni avantajlar oluşturuyor. EnderArge yöneticisi Mustafa Mutlu Çoban, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen dolanan mühimmat çözümü, fiber optik kablolu FPV unsurları ilk defa katlanır kanatlı haline getirip lançer ile bağ kurmasını sağlayarak muharebe sahasında yeni avantajlar oluşturuyor. EnderArge yöneticisi Mustafa Mutlu Çoban, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.