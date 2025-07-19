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Türk Sporcular, Kuzey Makedonya'daki EYOF 2025'e THY ile Ulaştı

Türk sporcular, Türk Hava Yolları'nın Airbus A350 uçağı ile Kuzey Makedonya'daki Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 12:31
Türk Sporcular, Kuzey Makedonya'daki EYOF 2025'e THY ile Ulaştı

Türk Hava Yolları (THY), 20-26 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da gerçekleşecek 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2025) kapsamındaki Türk sporcuları, Airbus A350 uçağı ile taşıdı.

Türk sporcular, "TK 1003" seferiyle yerel saatle 07.55'te Uluslararası Üsküp Havalimanı'na indi. THY, genellikle uzun menzilli uçuşlarda kullandığı bu büyüklükteki uçağı ile Üsküp'e ilk kez sefer düzenlemiş oldu.

Havalimanında Türk sporcuları, THY'nin Üsküp Müdürü Ülker Şule Aksoy karşıladı. Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu ve milli sporcu Ömer Kutluay, turnuvada gruplarında Fransa, Kuzey Makedonya ve Letonya ile zorlu mücadeleler vereceklerini ifade etti. Kutluay, "Çok çalıştık, hazırız. İnşallah madalya veya şampiyonlukla biter." şeklinde konuştu.

Kutluay, THY'nin Airbus A350 ile gerçekleştirdikleri uçuşun konforunu övdü ve "Güzeldi, rahattı. Büyük bir uçak. Uyudum da." dedi.

Türk voleybolcularından Ceylin Kuyan ise EYOF'ta hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, gruplarında İtalya, Slovenya ve Kuzey Makedonya yer aldığını söyledi. Kuyan, "İlk gün Slovenya ile oynayacağız. Yenersen gruptan çıkma şansımız artıyor." açıklamasında bulundu.

Yüzme branşında mücadele edecek Sarp Barkın Hasay ise 100 ve 200 metre sırt stilinde yarışacağını belirterek, ülkesine iyi destek olacağına inandığını ifade etti.

Airbus A350, THY bünyesine 2022 yılında katıldı ve 28 business, 288 ekonomi koltuğu ile toplamda 316 koltuk kapasitesine sahip. Bu uçak, Airbus'ın sessiz ve çevre dostu "eXtra Wide Body" ailesinden olup, verimlilik, uzun menzil ve düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. Modern kabin içi ortamıyla yolculara büyük konfor sunuyor.

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'da 20-26 Temmuz'da düzenlenecek 2025 Avrupa Gençlik...

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'da 20-26 Temmuz'da düzenlenecek 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne (EYOF 2025) katılacak Türk sporcuları "Airbus A350" uçağı ile taşıdı. "TK 1003" seferiyle yerel saatle 07.55'te Uluslararası Üsküp Havalimanı'na inen "Airbus A350", genellikle THY'nin uzun menzilli destinasyonlarında kullanılıyor. Üsküp'teki havalimanına THY, ilk kez bu büyüklükte bir uçakla sefer düzenledi.

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'da 20-26 Temmuz'da düzenlenecek 2025 Avrupa Gençlik...

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'da 20-26 Temmuz'da düzenlenecek 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne (EYOF 2025) katılacak Türk sporcuları "Airbus A350" uçağı ile taşıdı. "TK 1003" seferiyle yerel saatle 07.55'te Uluslararası Üsküp Havalimanı'na inen "Airbus A350", genellikle THY'nin uzun menzilli destinasyonlarında kullanılıyor. Üsküp'teki havalimanına THY, ilk kez bu büyüklükte bir uçakla sefer düzenledi.

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