DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.327.189,33 -0,29%

Türk Tarih Kurumu Burs Miktarını Artırdı

TTK, sosyal bilimler alanında burs miktarlarını artırarak 1000'den fazla öğrenciye destek verecek.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 19:07
Türk Tarih Kurumu Burs Miktarını Artırdı

Türk Tarih Kurumu'ndan Burs Miktarı Artışı

Türk Tarih Kurumu (TTK), sosyal bilimler alanında uzmanlaşmak isteyen araştırmacılar için burs miktarını artırma kararı aldı. Kurumdan yapılan duyuruda, önümüzdeki yılın başında 189 yeni bursiyer ile birlikte toplamda 1000'den fazla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine burs desteği sağlanacağı kaydedildi.

Burs Miktarları Detayları

TTK, doktora burslarını aylık 9 bin lira'dan 15 bin lira'ya yükseltirken, yüksek lisans bursları da 6 bin lira'dan 10 bin lira'ya çıkarılacak. Lisans burslarında ise %50 oranında bir artış gerçekleştirileceği belirtildi.

Buna göre, YKS başarı sıralamasına göre 2 bin 250 ila 6 bin lira arasında değişen burs ödemeleri, 9 bin lira'ya kadar yükselebilecek. Özellikle sosyal bilimler alanında birinci sırada yerleşen lisans öğrencileri için de burs miktarı 2 bin 250 lira'dan 3 bin 375 lira'ya çıkarılacak.

İLGİLİ HABERLER

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya, AB Yaptırımlarına Cevap Olarak Giriş Yasağı Listesini Genişletti
2
Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma: Anne Yüksel Güran'ın Avukatlarından Savunma
3
Bursa'da Diş Hekimi Bıçakla Yaralandı, Şüpheli Gözaltında
4
Türk Tarih Kurumu Burs Miktarını Artırdı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere Destek Müjdesi
6
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Adana'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak