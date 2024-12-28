Türk Tarih Kurumu Burs Miktarını Artırdı

Türk Tarih Kurumu'ndan Burs Miktarı Artışı

Türk Tarih Kurumu (TTK), sosyal bilimler alanında uzmanlaşmak isteyen araştırmacılar için burs miktarını artırma kararı aldı. Kurumdan yapılan duyuruda, önümüzdeki yılın başında 189 yeni bursiyer ile birlikte toplamda 1000'den fazla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine burs desteği sağlanacağı kaydedildi.

Burs Miktarları Detayları

TTK, doktora burslarını aylık 9 bin lira'dan 15 bin lira'ya yükseltirken, yüksek lisans bursları da 6 bin lira'dan 10 bin lira'ya çıkarılacak. Lisans burslarında ise %50 oranında bir artış gerçekleştirileceği belirtildi.

Buna göre, YKS başarı sıralamasına göre 2 bin 250 ila 6 bin lira arasında değişen burs ödemeleri, 9 bin lira'ya kadar yükselebilecek. Özellikle sosyal bilimler alanında birinci sırada yerleşen lisans öğrencileri için de burs miktarı 2 bin 250 lira'dan 3 bin 375 lira'ya çıkarılacak.