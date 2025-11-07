Türk Telekom 5G ile 'Yeni Nesil Şehirler'i İnşa Ediyor

Türk Telekom, 'Yeni Nesil Şehirler' vizyonuyla 2015'ten bu yana 51 şehirde 119 kurumla akıllı şehir projeleri yürütüyor; Nisan 2026'da 5G ile dijitalleşmeyi hızlandıracak.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:47
Türk Telekom, teknoloji birikimini hayatın tüm alanlarına aktararak değer odaklı çalışmaları sürdürüyor. "Yeni Nesil Şehirler" vizyonu ile 2015'ten bu yana 51 şehirde 119 kurumla ortak projeler yürütüyor. Şirket, akıllı ulaşım sistemlerinden enerji yönetimine kadar birçok alanda verimlilik ve sürdürülebilirliği merkeze alan uygulamalar hayata geçiriyor.

"81 Yeni Nesil Şehir, 5G ile birbirine bağlı bir Türkiye"

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü öncesinde açıklamalarda bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, dijital dönüşümde insanı merkeze alan bir strateji izlediklerini belirtti. Özden, 51 ilde uygulanan akıllı şehir çözümleriyle ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik gibi alanlarda ekonomik ve toplumsal fayda sağlandığını vurguladı.

Özden ayrıca, Nisan 2026'da geçiş yapılacak 5G teknolojisinin sağlayacağı avantajlarla birlikte, güçlü fiber altyapı ve 5G'deki öncü çalışmaların getirdiği deneyim sayesinde sensör ağları, otonom sistemler ve gerçek zamanlı veri paylaşımıyla şehir hayatını daha sürdürülebilir, erişilebilir ve konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. "81 Yeni Nesil Şehir, 5G ile birbirine bağlı bir Türkiye" amacıyla çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Akıllı şehir çözümleri ile tasarruf ve verimlilik artıyor

Türk Telekom'un "Yeni Nesil Şehirler" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen akıllı şehir çözümleri birçok alanda tasarruf ve verimlilik sağlıyor. İmar süreçlerinin dijitalleştirilmesi projeleri önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlarken, kentlerde uygulanan aydınlatma projeleriyle enerji tasarrufu elde ediliyor. Şirket, bu yaklaşımla şehirleri daha verimli, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirmeyi sürdürüyor.

