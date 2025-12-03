Türk Telekom AKM’de Erişilebilir Sanata Öncülük Ediyor

Türk Telekom, AKM’de 'Sesli Adımlar' ve 'Erişilebilir Tiyatro' ile görme ve işitme engellilere kapsayıcı sanat ve eğitim erişimi sağlıyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:48
Türk Telekom AKM’de erişilebilir sanat ve eğitime öncülük ediyor

Türk Telekom, erişilebilirliği odağına alarak ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi (AKM) başta olmak üzere kültür ve eğitim alanında hayata geçirdiği projelerle engelleri kaldırıyor. Şirket, 'Sesli Adımlar' uygulaması ve 'Erişilebilir Tiyatro' projesiyle görme ve işitme engelli sanatseverlere kapsayıcı deneyimler sunuyor.

AKM’deki uygulamalarla bağımsız hareket ve erişim

Şirketin geliştirdiği 'Sesli Adımlar' uygulaması, görme ve işitme engelli ziyaretçilerin AKM’nin kapalı ve açık alanlarında bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan özgürce hareket etmelerine katkı sağlıyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle yürütülen 'Erişilebilir Tiyatro' projesi kapsamında AKM’deki Devlet Tiyatrosu oyunlarında üst yazı, özel sahne turu ve sesli betimleme imkânı sunuluyor.

Kitap, haber ve günlük yaşamda dijital çözümler

'Telefon Kütüphanesi' projesiyle görme engelli bireylere 50’den fazla kategoride binlerce sesli kitap, betimlemeli tablolar ve güncel haberlere ücretsiz erişim sağlanıyor. Para tanıma ve ilaç barkodu okuma özellikleri kullanıcıların gündelik yaşamını kolaylaştırıyor. 'Kitaplara Ses' uygulaması gönüllülerin kitapları seslendirmesine olanak tanırken, 'Günışığı' projesindeki 'TahtApp' uygulaması az gören çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunuyor. Ayrıca 'EyeSense' uygulaması görme engellilerin fotoğraf çekme ve nesne-renk tanıma deneyimini kolaylaştırıyor; 'Erişilebilir Yaşam' uygulaması ise metin seslendirmeden para tanımaya, panik butonundan altyazı eklemeye kadar çok yönlü çözümler sunuyor.

CEO Ebubekir Şahin’in değerlendirmesi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında değerlendirme yapan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, şunları söyledi: "Şirket olarak ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışı ile herkes için erişilebilir bir yaşam hedefliyor, teknolojiyi yalnızca bir bağlantı aracı değil, herkesin hayata eşit katılımını destekleyen bir güç olarak görüyoruz. Dijital erişilebilirlik ile görme ve işitme engeline sahip bireylerin bilgiye, eğitime ve kültüre erişimine katkı sunmak için çalışıyoruz. Ana destekçisi olduğumuz AKM’de erişilebilir uygulamalarımızla daha kapsayıcı bir sanat deneyimi sunuyoruz. Günışığı projesi ile az gören çocukların akranları ile birlikte eğitim almalarına destek oluyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji ve inovasyon çözümleriyle engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata eşit şekilde katılamayan bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştıran çözümlerimizle bugünü dönüştürürken, aynı zamanda daha erişilebilir ve kapsayıcı bir dijital geleceğin altyapısını da inşa ediyoruz. Türk Telekom olarak, teknolojiyi faydaya dönüştürerek hayatın her alanında engelleri kaldırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Türk Telekom’un AKM merkezli girişimleri ve geliştirdiği dijital çözümler, kültürden eğitime; günlük yaşamdan sanata kadar geniş bir yelpazede erişilebilirliği artırmayı hedefliyor.

