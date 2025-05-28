Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin Yazma Eser Koleksiyonu Dijitalleşti

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin (TİEM) Eşsiz Yazma Eserleri Dijitalleştirildi

Türk ve İslam Eserleri Müzesi, yazma eser koleksiyonunu dijitalleştirerek araştırmacıların ve ilgililerin erişimine açtı. Bu değerli koleksiyon, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) çalışmasıyla yek.gov.tr adresinde hizmete sunuldu.

Yazma Eserlerin Önemi ve Dijitalleşme

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, yaptığı açıklamada, kurumun yazma eserler konusundaki önemine dikkat çekerek, "Dijitalleştirme ile katalog faaliyetleri, araştırmacıların bu eşsiz eserleri daha kolay erişebilmesini sağlıyor," şeklinde konuştu. Yılmaz, ayrıca, yazma eserlerin tanınmasının, öncelikle doğru bir kataloglama ile mümkün olduğunu vurguladı.

İslam Medeniyetinin Değerli Eserleri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Aydın, Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonunun İslam medeniyetinin en değerli yazma eserlerini barındırdığını belirtti. Aydın, özellikle Hazreti Osman ve Hazreti Ali Mushafları gibi nadir eserlerin bu koleksiyonda yer aldığını ifade etti.

Önemli Bir Adım: Dijital Erişim

Erişime açılan koleksiyonun sadece bir belge mecmuası olmadığını, aynı zamanda İslam tarihinin en önemli minyatürlü eserlerini ve çeşitli medeniyetlere ait yazmaları içeren bir grup sunduğunu belirten Aydın, dijital imkanların sağladığı bu erişimin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tanıtım Toplantısı ve Resmî Açılış

Koleksiyonun dijitalleştirilmesinin tanıtımı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde gerçekleştirilen bir toplantı ile duyuruldu. Toplantıda, TÜYEK Katalog Genel Koordinatörü Ali Aslan, TİEM Müdürü Ekrem Aytar ve diğer yetkililer koleksiyon hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Yazma eser koleksiyonları arasında özel bir yere sahip olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin (TİEM) yazma eser koleksiyonu dijitalleştirilerek erişime açıldı.

Yazma eser koleksiyonları arasında özel bir yere sahip olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin (TİEM) yazma eser koleksiyonu dijitalleştirilerek erişime açıldı.