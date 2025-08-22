Türk Yıldızları Ahlat'ta: Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılında Gösteri ve 1071 Balon

Türk Yıldızları Ahlat'ta: Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılında Gösteri

Türk Yıldızları, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşlar, Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi üzerinde ve Ahlat semalarında yapıldı; alana aynı zamanda "Sultan Alparslan Otağı" kuruldu.

Gösteri ve Anons

Vatandaşlar, gösteriyi heyecanla izleyip cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Pilotlar havada ay yıldız çizerek izleyenlere şanlı zaferin coşkusunu yaşattı. Gösteri sonunda yapılan anonsla Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlandı.

1071 Balon ve Katılımcıların Duyguları

Etkinliği düzenleyen Okçular Vakfı ise, 12 yaşında iki kez kanseri yenen Ela Güleş için 1071 balon uçurdu.

Etkinlik için eşiyle Ankara'dan gelen Bayram Mert, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünün hayırlı olması dileğinde bulundu. Alanın her açıdan çok güzel olduğunu ifade eden Mert, "Güvenlik, imkanlar ve etkinlikler açısından gayet güzel. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk Yıldızları'nın gösterisi şahaneydi. Eşimle çok duygulandık. Göz yaşlarımızı tutamadık. Türk milleti var olsun. Her zaman bizi gururlandırdıkları için Allah ayaklarına taş değirmesin." dedi.

Etkinliğe katılan Nisa Açıkgöz ise İstanbul'da havacılık bölümünde eğitim gördüğünü belirterek, "Gösteriyi izlemek için geldim. Çok güzel bir gösteriydi. Selamlama uçuşuydu bu. Çok eğlendik. Gökyüzüne Türk bayrağı çizmeleri beni çok duygulandırdı. Öncelikle çok gururlandım. 1071 Malazgirt Zaferi için yapılan bu gösteri uçuş bana gurur verdi. Bayrağımızı göklerde görünce çok gururlandım." diye konuştu.