DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
48,09 -0,79%
ALTIN
4.451,7 -1,33%
BITCOIN
4.789.150,98 -3,56%

Türk Yıldızları Ahlat'ta: Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılında Gösteri ve 1071 Balon

Türk Yıldızları, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı etkinliklerinde gösteri uçuşu yaptı; Okçular Vakfı Ela Güleş için 1071 balon uçurdu.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:39
Türk Yıldızları Ahlat'ta: Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılında Gösteri ve 1071 Balon

Türk Yıldızları Ahlat'ta: Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılında Gösteri

Türk Yıldızları, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşlar, Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi üzerinde ve Ahlat semalarında yapıldı; alana aynı zamanda "Sultan Alparslan Otağı" kuruldu.

Gösteri ve Anons

Vatandaşlar, gösteriyi heyecanla izleyip cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Pilotlar havada ay yıldız çizerek izleyenlere şanlı zaferin coşkusunu yaşattı. Gösteri sonunda yapılan anonsla Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlandı.

1071 Balon ve Katılımcıların Duyguları

Etkinliği düzenleyen Okçular Vakfı ise, 12 yaşında iki kez kanseri yenen Ela Güleş için 1071 balon uçurdu.

Etkinlik için eşiyle Ankara'dan gelen Bayram Mert, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünün hayırlı olması dileğinde bulundu. Alanın her açıdan çok güzel olduğunu ifade eden Mert, "Güvenlik, imkanlar ve etkinlikler açısından gayet güzel. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk Yıldızları'nın gösterisi şahaneydi. Eşimle çok duygulandık. Göz yaşlarımızı tutamadık. Türk milleti var olsun. Her zaman bizi gururlandırdıkları için Allah ayaklarına taş değirmesin." dedi.

Etkinliğe katılan Nisa Açıkgöz ise İstanbul'da havacılık bölümünde eğitim gördüğünü belirterek, "Gösteriyi izlemek için geldim. Çok güzel bir gösteriydi. Selamlama uçuşuydu bu. Çok eğlendik. Gökyüzüne Türk bayrağı çizmeleri beni çok duygulandırdı. Öncelikle çok gururlandım. 1071 Malazgirt Zaferi için yapılan bu gösteri uçuş bana gurur verdi. Bayrağımızı göklerde görünce çok gururlandım." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suudi Arabistan: Gazze'deki Açlık, Caydırıcılık Eksikliğinin Sonucu
2
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı
3
DMM: Yoshi Enomoto'nun "oturma izni reddedildi" iddiası manipülatif
4
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
5
Şanlıurfa'da Genç Çift Evinde Silahla Öldürülmüş Bulundu
6
Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği, Nijerya'daki Yetimlere İftar Düzenledi
7
Gaziantep ve Şam Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalanacak

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası