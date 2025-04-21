Türk Yıldızları Antalya'da 23 Nisan Gösterisi İçin Prova Yaptı

Türk Yıldızları Antalya Semalarında Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri'nin ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sergileyecekleri gösteri öncesinde Antalya semalarında prova uçuşu yaptı.

Heyecan Dolu Prova

Tarihinin önemli anlarından birini yaşamaya hazırlanan Türk Yıldızları, Konyaaltı Sahili'nde 35 dakikalık bir hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Prova uçuşu, şehrin dört bir yanından izlenebilirken, vatandaşlar da bu görsel şöleni büyük bir ilgiyle takip etti.

Göz Alıcı Gösteri

Sahil boyunca toplanan kalabalık, Türk Yıldızları'nın akrobatik gösterisini cep telefonlarıyla kayda alarak anı ölümsüzleştirdi. Türk Yıldızları'nın 23 Nisan'daki büyük gösterisi ise saat 18.00'de Konyaaltı Sahili'nden izlenebilecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı.