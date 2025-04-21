DOLAR
38,18 0,17%
EURO
43,99 -0,47%
ALTIN
4.202,49 -3,11%
BITCOIN
3.361.266,82 -3,48%

Türk Yıldızları Antalya'da 23 Nisan Gösterisi İçin Prova Yaptı

Türk Yıldızları, 23 Nisan'daki gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu gerçekleştirdi ve katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 18:25
Türk Yıldızları Antalya'da 23 Nisan Gösterisi İçin Prova Yaptı

Türk Yıldızları Antalya Semalarında Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri'nin ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sergileyecekleri gösteri öncesinde Antalya semalarında prova uçuşu yaptı.

Heyecan Dolu Prova

Tarihinin önemli anlarından birini yaşamaya hazırlanan Türk Yıldızları, Konyaaltı Sahili'nde 35 dakikalık bir hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Prova uçuşu, şehrin dört bir yanından izlenebilirken, vatandaşlar da bu görsel şöleni büyük bir ilgiyle takip etti.

Göz Alıcı Gösteri

Sahil boyunca toplanan kalabalık, Türk Yıldızları'nın akrobatik gösterisini cep telefonlarıyla kayda alarak anı ölümsüzleştirdi. Türk Yıldızları'nın 23 Nisan'daki büyük gösterisi ise saat 18.00'de Konyaaltı Sahili'nden izlenebilecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Silahlı Kavga: Greyder Operatörü Ağır Yaralandı
2
Washington DC'den Trump'a Yanıt: 'Biz 51. Eyalet Olacağız'
3
Erdoğan: Esed Rejiminin Kanlı Yüzü Ortaya Çıkıyor
4
Çankırı'da Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası Tamamlandı
5
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Deprem Paylaşımı: 'Önce Yaralarımızı Saracağız'
6
Şam ve Halep'te Göç İdaresi Bürosu Kuruluyor
7
BM-Habitat İcra Direktörü Rossbach, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı İmzaladı

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

Kütahya'da Otobüs Fiyatları Yeniden Belirlendi: Öğrenciler İçin İndirimli Tarifeler

Siirt'te Kadın Kooperatifleri İçin Dev Hibe Desteği Başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı