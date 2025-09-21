Türk Yıldızları Çekya'da 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülünü Kazandı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi NATO Days'de ödülle döndü

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çekya'da düzenlenen NATO Days organizasyonunda "En İyi Gösteri Uçuşu" ödülünü kazandı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çekya'da düzenlenen NATO Days organizasyonunda En İyi Gösteri Uçuşu ödülünü ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz."

Bu başarı, Türk Yıldızları'nın uluslararası etkinliklerdeki prestijini güçlendirdi.