Türk Yıldızları Çekya'da 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülünü Kazandı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi takımı Türk Yıldızları, Çekya'daki NATO Days'de 'En İyi Gösteri Uçuşu' ödülünü kazandı; X'teki paylaşımda gurur vurgulandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:57
Türk Yıldızları Çekya'da 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülünü Kazandı

Türk Yıldızları Çekya'da 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülünü Kazandı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi NATO Days'de ödülle döndü

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çekya'da düzenlenen NATO Days organizasyonunda "En İyi Gösteri Uçuşu" ödülünü kazandı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çekya'da düzenlenen NATO Days organizasyonunda En İyi Gösteri Uçuşu ödülünü ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz."

Bu başarı, Türk Yıldızları'nın uluslararası etkinliklerdeki prestijini güçlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Yıldızları Çekya'da 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülünü Kazandı
2
TRT'den 38. Ahilik Haftası'na Özel Ücretsiz Konser — Kırşehir 22 Eylül
3
Konya Sarayönü'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Belgorod'da İHA Saldırısı: 1 Ölü, Kırım ve Zaporijya'da Yaralılar
5
Şanlıurfa'da Haliliye'de Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı
6
Portekiz, 21 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı
7
Rize'de Ayder Yaylası'na Alternatif Güzergah Çalışmaları Sürüyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü