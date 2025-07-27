DOLAR
40,52 0,04%
EURO
47,62 0,01%
ALTIN
4.337,63 0,17%
BITCOIN
4.842.063,38 -0,54%

Türk Zırhlısı AŞKAR-II İlk Görevinde KKTC'de

KKTC, Türk zırhlısı AŞKAR-II'nin ilk kullanıcısı oldu. Güvenlik güçleri, uzun süren bir proje sonrası bu araca kavuştu.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 14:03
Türk Zırhlısı AŞKAR-II İlk Görevinde KKTC'de

Türk Zırhlısı AŞKAR-II KKTC'de Göreve Başladı

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen AŞKAR-II, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) güvenlik kuvvetlerinin en yeni gücü haline geldi. Caner Buğday, Est Grup Genel Müdürü, yaptığı açıklamada, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzun süredir bir araç tedarik projesi yürüttüğünü belirterek, bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ifade etti.

AŞKAR-II'nin Önemi

AŞKAR-II, meskun mahal muharebe yetenekleri ile donatılmış bir araç olarak, KKTC'deki güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlamak üzere tasarlandı. Bu zırhlı aracın operasyonel kabiliyetleri, bölgedeki güvenliğin artırılmasına yardımcı olacak.

Türk savunma sanayisinin öncü projelerinden biri olan AŞKAR-II, hem yerel hem de uluslararası düzeyde önemli bir yere sahip olacak gibi görünüyor. KKTC, bu yeni araç ile güvenlik alanındaki modernleşme adımlarına hız katacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteği, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen meskun mahal muharebe aracı AŞKAR-II, ilk görevinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki güvenlik güçlerine katkı sağlayacak. Best Grup, fuarda AŞKAR-II'yi ilk kez sergiledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteği, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen meskun mahal muharebe aracı AŞKAR-II, ilk görevinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki güvenlik güçlerine katkı sağlayacak. Best Grup, fuarda AŞKAR-II'yi ilk kez sergiledi.

İLGİLİ HABERLER

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
2
Bilecik'te Otomobil Devrildi: 5 Yaralı
3
Bilecik’te Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor
4
Sarıyer'de Denizden Kaybolan İki Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
5
Eskişehir'de Yapay Zeka ve Türkçenin Geleceği Sempozyumu Düzenlendi
6
İzmir'de 23 Bin İşçi Grevde: Yürüyüş ve Eylemler Devam Ediyor
7
Kayseri'de 76 Tarihi Eser Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim