Türk Zırhlısı AŞKAR-II İlk Görevinde KKTC'de

Türk Zırhlısı AŞKAR-II KKTC'de Göreve Başladı

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen AŞKAR-II, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) güvenlik kuvvetlerinin en yeni gücü haline geldi. Caner Buğday, Est Grup Genel Müdürü, yaptığı açıklamada, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzun süredir bir araç tedarik projesi yürüttüğünü belirterek, bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ifade etti.

AŞKAR-II'nin Önemi

AŞKAR-II, meskun mahal muharebe yetenekleri ile donatılmış bir araç olarak, KKTC'deki güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlamak üzere tasarlandı. Bu zırhlı aracın operasyonel kabiliyetleri, bölgedeki güvenliğin artırılmasına yardımcı olacak.

Türk savunma sanayisinin öncü projelerinden biri olan AŞKAR-II, hem yerel hem de uluslararası düzeyde önemli bir yere sahip olacak gibi görünüyor. KKTC, bu yeni araç ile güvenlik alanındaki modernleşme adımlarına hız katacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteği, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen meskun mahal muharebe aracı AŞKAR-II, ilk görevinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki güvenlik güçlerine katkı sağlayacak. Best Grup, fuarda AŞKAR-II'yi ilk kez sergiledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteği, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen meskun mahal muharebe aracı AŞKAR-II, ilk görevinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki güvenlik güçlerine katkı sağlayacak. Best Grup, fuarda AŞKAR-II'yi ilk kez sergiledi.