Türkçe Eserler Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda Tanıtılıyor

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gürcistan'da düzenlenen 27. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkçe eserleri tanıtmaya başladı. YEE'den alınan bilgilere göre, bu yılki fuarın açılışı, başkent Tiflis'teki Expo Georgia Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gürcistan Yayıncılar ve Kitap Dağıtımcıları Derneği Başkanı Tamar Lebanidze, açılış töreninde etkinliğe katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür etti. Lebanidze, "Kültürel çeşitliliğin ve çok dilliliğin önemini vurgulayan değerli katılımcılarımız arasında Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nün varlığından büyük memnuniyet duyuyoruz." diyerek, YEE'nin fuardaki varlığından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Fuar alanında stand kuran Tiflis YEE, "Yedi İklim" ve "Türkçe Öğreniyorum" kitaplarının yanı sıra Yusuf Has Hacib'in klasik eseri Kutadgu Bilig ile Türkçe'den Gürcüce'ye çevrilen çeşitli edebi eserleri ziyaretçilere tanıtıyor.

YEE standını, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, Gürcistan Yazarlar Evi Müdürü Ketevan Dumbadze ve Gürcistan Yayıncılar ve Kitap Dağıtımcıları Derneği Başkanı Tamar Lebanidze ziyaret etti. Ziyaretçiler, Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin'den kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ayrıca, enstitü fuarın 31 Mayıs günü çocuk ziyaretçileri için ebru sanatı etkinliği düzenleyecek. Standı ziyaret edenler, Serdar Tuncer, Hakan Günday, İskender Pala, Ayşe Kulin ve Sabahattin Ali gibi Türk yazarlarının Gürcüce'ye çevrilmiş eserlerini hediye alacaklar.

27. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı, Gürcü Yayınevleri ve Kitapçılar Birliği tarafından her yıl mayıs ayında organize ediliyor. Bu yıl da okuma kültürünü yaygınlaştırmak, yayıncılık sektörünü geliştirmek ve uluslararası iş birliklerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Fuarda bu yıl 200'ün üzerinde yayınevi yer alırken, organizasyon süresince yazar buluşmaları, söyleşiler, çocuklara yönelik atölyeler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Etkinliğe yaklaşık 100 bin ziyaretçi katılması bekleniyor. Fuar 1 Haziran'a kadar sürecek.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gürcistan'da düzenlenen 27. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkçe eserleri tanıtıyor. YEE'den alınan bilgiye göre, bu yıl 27'ncisi düzenlenen Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışı, başkentteki Expo Georgia Fuar Merkezinde gerçekleştirildi. Fuar merkezinde stand kuran Tiflis YEE, "Yedi İklim" ve "Türkçe Öğreniyorum" kitaplarının yanı sıra Yusuf Has Hacib'in "Kutadgu Bilig" eseri ve Türkçe'den Gürcüce'ye çevrilen edebi eserleri ziyaretçilere tanıtıyor.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gürcistan'da düzenlenen 27. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkçe eserleri tanıtıyor. YEE'den alınan bilgiye göre, bu yıl 27'ncisi düzenlenen Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışı, başkentteki Expo Georgia Fuar Merkezinde gerçekleştirildi. Fuar merkezinde stand kuran Tiflis YEE, "Yedi İklim" ve "Türkçe Öğreniyorum" kitaplarının yanı sıra Yusuf Has Hacib'in "Kutadgu Bilig" eseri ve Türkçe'den Gürcüce'ye çevrilen edebi eserleri ziyaretçilere tanıtıyor.