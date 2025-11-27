Turkcell’den Gençlere Çağrı: Yarının Teknoloji Liderleri

Turkcell, üniversitelilere yönelik "Yarının Teknoloji Liderleri" yarışmasının takvimini açıkladı. Son başvuru 15 Şubat 2026, final 23-26 Mayıs 2026, ödüller 1M TL’ye kadar.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:21
Turkcell, geleceğin teknoloji liderlerini desteklemek amacıyla düzenlediği "Yarının Teknoloji Liderleri" yarışmasının proje takvimini açıkladı. Yarışma, üniversitelilere özel hazırlanmış olup son başvuru tarihi 15 Şubat 2026 olarak belirlendi. Final etabı ise 23 - 26 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Takvim ve ödüller

Son başvuru: 15 Şubat 2026. Final: 23 - 26 Mayıs 2026. Yarışmada birinci proje 1.000.000 TL, ikinci 800.000 TL, üçüncü 600.000 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca jüri tarafından seçilecek 3 ayrı proje 300.000 TL ödül almaya hak kazanacak.

Kapsam ve başvuru koşulları

Yarışma kapsamında proje üretebilecek alanlar arasında yeni nesil mobil iletişim, bulut bilişim, akıllı cihazlar, siber güvenlik, finansal ve ticari dönüşüm, büyük veri ve veri analitiği, yapay zekâ ve makine öğrenimi, çevre dostu ve sürdürülebilir teknolojiler, dijital eğlence ve oyun dünyası, dijital sağlık ve dijital eğitim, herkes için erişilebilirlik ve kapsayıcılık yer alıyor. Türkiye’deki tüm lisans öğrencilerine açık olan yarışmaya bireysel ya da en fazla 3’er kişilik ekipler halinde başvuru yapılabilecek.

Turkcell’in hedefi

Erkan Durdu, Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, projeyle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Şirket olarak 30 yılı aşkın süredir teknolojiye yatırım yaparken bir yandan da yenilikçi teknolojiler üzerine düşünen, fikir geliştiren gençlerimizi destekliyor, onlara hem kaynak hem de çalışma ortamı sunuyoruz. ‘Yarının Teknoloji Liderleri’ yarışması, bu yaklaşımımızın anlamlı ve somut bir çıktısı. İlk yılında büyük ilgi gören projenin, bu yıl kapsamını daha da genişlettik. Amacımız, sadece bir rekabet ortamı oluşturmak değil; yarışma motivasyonuyla gençlerimizi yenilikçi teknolojiler üretmeye teşvik etmek. Ülkemizin geleceğine yön verecek teknoloji liderlerinin yetişmesi en büyük gayemiz. Yarının teknoloji lideri olmaya aday tüm gençlerimizi yarışmamıza davet ediyor, şimdiden başarılar diliyorum."

Detaylı bilgi ve başvuru koşulları için turkcell.com.tr/yarininteknolojiliderleri adresi ziyaret edilebilir.

