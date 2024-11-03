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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Dramatic Beraberlik

Ünye Kadın Spor Kulübü, Hakkarigücüspor ile 2-2 berabere kalarak haftayı puanlarla kapattı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 18:24
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Dramatic Beraberlik

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Gergin Mücadele

Ünye Kadın Spor Kulübü, Hakkarigücüspor ile oynanan 7. hafta karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı. Müsabaka, Ünye Şehir Stadı'nda gerçekleşti.

İlk Yarıda Hakkarigücüspor Öne Geçti

Karşılaşmanın ilk yarısı 30. dakikada Hakkarigücüspor'un kazandığı penaltıyla başladı. Elizabeth, bu penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci Yarıda Eşitlik ve Son Dakika Golü

İkinci yarıya hızlı başlayan Ünye Kadın Futbol Kulübü'nden Busirat Lawal, 64. dakikada skoru 1-1'e taşıdı. Ancak Elizabeth, 86. dakikada kendi ve takımının ikinci golünü atarak Hakkarigücüspor'u bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

Maçın son anlarında, 90+5’te Princess Owusu, kafa vuruşuyla durumu 2-2'ye getirerek maçın sonucunu belirledi. Böylece karşılaşma 2-2'lik eşitlik ile sonuçlanmış oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'de Ünye Kadın Spor Kulübü sahasında Hakkarigücüspor ile 2-2...

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'de Ünye Kadın Spor Kulübü sahasında Hakkarigücüspor ile 2-2 berabere kaldı.

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