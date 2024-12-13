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Türkevi, Gazze ve Lübnan'daki Çocuklar İçin Kermes Düzenledi

Türkevi, ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlenen kermese ev sahipliği yaptı; gelirler Gazze ve Lübnan'a ulaşacak.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 22:45
Türkevi, Gazze ve Lübnan'daki Çocuklar İçin Kermes Düzenledi

Türkevi'nde Kermes Coşkusu

Türkevi, "Islamic Heritage Society" isimli ABD'li kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu tarafından Gazze, Lübnan ve Suriye'deki ihtiyaç sahibi çocuklar için gerçekleştirilen kermese kapılarını açtı.

Öne Çıkan İsimler ve Katılımlar

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın eşi Emine Yıldız'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, çok sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Ziyaretçiler, farklı kültürleri yansıtan ürünlerin yanı sıra geleneksel yemek ve içeceklerin satışa sunulduğu stantlarda yoğun ilgi gösterdiler.

Türk Kültürü ve Dayanışma

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından el sanatları ve hediyelik eşyaların sergilendiği standın yanı sıra çeşitli Türk yemeklerinin satıldığı stant da ilgiyle karşılandı. Emine Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organizasyonların önemine vurgu yaparak, "Türkiye de Islamic Heritage Society'nin bir üyesi. Birçok etkinliğine katıldık," dedi.

Kermesten Elde Edilen Gelirler

Yıldız, bu yıl ilk defa Türkevi'nin Islamic Heritage Society tarafından düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, kermesin yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğini ifade etti. Kermesten elde edilen tüm gelirlerin Sınır Tanımayan Doktorlar'ın ABD şubesi aracılığıyla Gazze, Lübnan ve Suriye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacağını aktardı.

Islamic Heritage Society'nin Misyonu

Islamic Heritage Society, 1971 yılında kurulan ve açık üyelik politikası yürütmekte olan bir sivil toplum kuruluşudur. Amerikan vatandaşları ve Birleşmiş Milletler'de görev yapan ülke temsilcilerinin eşlerinden oluşan bu kuruluş, tüm medeniyetlerin "tarih, kültür ve sanat" mirasını korumayı amaçlamaktadır. Farklı dinlere mensup kişiler arasında dostluğun gelişmesini sağlarken, hoşgörü, anlayış ve ırksal uyum ilkeleriyle ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla tanınmaktadır.

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