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Türkistan: Türk Dünyasının Manevi Başkenti

Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi zenginlikleriyle uluslararası turizmin gözdesi haline geldi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:17
Türkistan: Türk Dünyasının Manevi Başkenti

Türkistan: Tarih ve Kültürün Buluşma Noktası

Türkistan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi tarafından Türk dünyasının manevi başkenti olarak ilan edilmiştir. Kazakistan'da yer alan bu şehir, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.

Tarihi Zenginlikler

Türkistan, 2 bin yıllık geçmişiyle tanınır. Eski adı Yesi olan bu şehir, Hoca Ahmed Yesevi'nin doğduğu ve yaşadığı yerdir. Ayrıca, İslam'ın ilk izlerini temsil eden Arslan Baba Türbesi ve kadim Otrar kenti gibi tarihi yapıları da barındırmaktadır. Kazakistan'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilk tarihi eseri olan Yesevi Türbesi, 14. yüzyılda Emir Timur tarafından inşa ettirilmiş ve Türkiye tarafından 1993 yılında restorasyona tabi tutulmuştur.

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi

1992'de temelleri atılan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan'ın modernleşme süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Şehirde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restorasyonu yapılan birçok tarihi eser de bulunmaktadır.

Turizm İstatistikleri

Türkistan Bölgesi Kültür ve Turizm Başkanlığı verilerine göre, geçen yıl Türkistan'da 120,344 kişi konaklamıştır. Bu yılın ilk altı ayında ise bu sayı 59,248 olarak belirlenmiştir. Yesevi Türbesi'ni ziyaret edenlerin sayısının ise dokuz ayda 532,285'e ulaştığı açıklandı.

Coğrafyanın Tarihi Önemi

Eren Akdeniz, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde tarih bölümü öğretim görelisi olarak, Türkistan'ın manevi ve kültürel önemini vurgulamıştır. Akdeniz, "Türkistan, büyük medeniyetlerin dönüşümüne tanıklık etmiş muazzam bir coğrafyadır" diyerek, bu bölgenin tarih boyunca birçok önemli olaya ev sahipliği yaptığını belirtmektedir.

Hoca Ahmet Yesevi'nin Mirası

Tur rehberi İsmail Ömer Ali, Hoca Ahmet Yesevi'nin Türklerin örf ve adetlerinin birleştirilmesine katkıda bulunduğunu ifade ederek, onun eğitim yoluyla Türk kültürüne sağladığı katkıları vurgulamaktadır. Yesevi'nin, yaşamının son dönemlerinde kaleme aldığı Divan-ı Hikmet adlı eseri, onun ilmi katkısının bir örneğidir.

Türbe Yapımındaki Özellikler

Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur tarafından Yesevi'ye duyulan saygıdan ötürü inşa ettirilmiştir. Nurakhmetova Karlygash türbe rehberi olarak, "Hoca Ahmet Yesevi Türbesi sayesinde Türkistan daha güzelleşti. Tüm Türkleri buraya bekliyoruz" şeklinde duyuruda bulunmuştur.

Türkistan, hem tarihi hem de kültürel zenginlikleriyle mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir coğrafya olarak ön plana çıkmaktadır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları tarafından alınan kararla "Türk dünyasının manevi başkenti" ilan edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, tarihi ve kültürel miras zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi (fotoğrafta) kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

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