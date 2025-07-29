Türkiye, 2026 Uluslararası Uzay Kongresi İçin Hazırlıklarını Başlattı

Türkiye, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da yapılacak Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için hazırlıklarına hızla devam ediyor. Bu önemli etkinlik kapsamındaki IAC 2026 Kampüs Buluşmaları projesinin ilki ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) ev sahipliğinde gerçekleşti.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, burada yaptığı konuşmada, küresel uzay ekosisteminin 600 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu ve bu rakamın 2035'lerde 1.5 trilyon dolar seviyesine ulaşacağının tahmin edildiğini vurguladı. Kıraç, uzaya yönelik yatırım yapan fonların artış gösterdiğini belirtirken, “Eğer bu işi sürdürülebilir şekilde yapmak istiyorsanız teknoloji üzerinde durmanız gerekiyor” dedi.

Kıraç, uzay teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte fırlatma maliyetlerinin düştüğünü ifade etti ve “İnsanlığın hayali Ay ama asıl hedef Mars” diyerek yeni keşif alanlarına dikkat çekti. IAC 2026'nın Türkiye'nin uzay alanındaki varlığını pekiştireceğini belirten Kıraç, akademik çalışmaların arttırılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu yıl Sydney'deki IAC için Türkiye'den toplam 79 makale başvurusu yapıldı. 2026’da ev sahibi olarak bu sayıyı yükseltmeliyiz” ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı Emine Doğrukök, uzayın kritik bir sektör olduğunu belirterek, Türkiye'nin Milli Uzay Programı çerçevesinde yapılan çalışmaları hızlandırarak bu alandaki etkisini artıracağını ifade etti. “Uluslararası Uzay Kongresi bizim için sadece bir etkinlik değil, uzay bilimlerinin gelişimi için önemli bir platform” şeklinde konuştu.

IAC 2026 Uluslararası Bilimsel Program Komitesi (IPC) Eş Başkanı Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu, etkinliğe katılım hedeflerinin 11-12 bin kişi olduğunu belirtti ve bu yıl Sidney'deki katılımın sınırlı kaldığını ifade ederek, “Antalya'da bu sayıyı artırmayı istiyoruz” dedi.

Uzay görevine katılan Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye'nin Ay'a Erişim Programı çerçevesinde 2026'nın sonlarında Ay'a iniş yapmayı hedeflediğini vurguladı. Gezeravcı, “Bu, Türkiye'nin Ay yüzeyine inen altıncı ülke olma hedefi doğrultusunda kritik bir adım” ifadelerini kullandı.

ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ender Ciğeroğlu, ODTÜ'de kurulacak Uzay Teknokenti ile bilim ve teknolojinin bir arada gelişeceğini, bu alanda uluslararası etkileşimi artıracak projelerin hayata geçirileceğini söyledi. ODTÜ'nün yapısal gücünü pekiştirecek bu projeler, Türkiye'nin uzay alanındaki kurumsal ve bilimsel altyapısını güçlendirecek.

Antalya'da gelecek yıl 77'ncisi düzenlenecek "Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026" için akademi buluşmalarına başlandı. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 5-9 Ekim 2026'daki kongre kapsamında "IAC 2026 Kampüs Buluşmaları"nın ilki Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte, ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ender Ciğeroğlu (sol 2), Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı Emine Doğrukök (solda), Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç (sol 3), Astronot Alper Gezeravcı (sağ 3) da yer aldı.

Antalya'da gelecek yıl 77'ncisi düzenlenecek "Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) 2026" için akademi buluşmalarına başlandı. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 5-9 Ekim 2026'daki kongre kapsamında "IAC 2026 Kampüs Buluşmaları"nın ilki Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte, ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ender Ciğeroğlu (sol 2), Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı Emine Doğrukök (solda), Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç (sol 3), Astronot Alper Gezeravcı (sağ 3) da yer aldı.