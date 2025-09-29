Türkiye 5 Yılda Elektrikli Masaj Aletlerine 133 Milyon Dolar Harcadı

ZEYNEP DUYAR - Türkiye, elektrikli masaj aletlerinin ithalatı için 2020-2024 döneminde toplam 133.072.339 dolar haradı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre, artan güzellik merkezi talebi ithalatı artırdı.

İthalat Verileri

2020-2024 döneminde ithal edilen elektrikli masaj aletlerinin miktarı 10.239.833 kilogram olarak kaydedildi. Türkiye'nin 5 yıllık toplam ithalat tutarı ise 133.072.339 dolar olarak gerçekleşti.

İthalatta birinci sırada yer alan Çin kaynaklı ürünler için yıllara göre tutarlar şu şekilde: 2020: 11.839.841 dolar, 2021: 17.241.811 dolar, 2022: 13.536.175 dolar, 2023: 17.035.079 dolar, 2024: 24.328.426 dolar. Böylece 5 yıllık toplam Çin ithalatı 83.981.332 dolar seviyesine ulaştı.

İthalatta diğer öne çıkan ülkeler ve 5 yıllık tutarları: Birleşik Krallık 10.688.899 dolar, Almanya 7.417.340 dolar, Bulgaristan 6.731.809 dolar ve ABD 3.191.074 dolar.

İhracat Verileri

Türkiye'nin elektrikli masaj aleti ihracatı 2020-2024 döneminde toplam 25.987.990 dolar olarak gerçekleşti; ihracat miktarı ise 2.032.957 kilogram oldu.

İhracatta başlıca pazarlar: Polonya (yaklaşık 3.135.000 dolar), Almanya (2.717.000 dolar) ve Irak (1.801.000 dolar).

TÜİK verilerine göre, 2020-2024 döneminde en çok masaj aleti ithalatı gerçekleştirilen 5 ülkenin yıllık dağılımı ve toplamları rapordaki tabloyla kayıtlara geçti.