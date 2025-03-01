Türkiye, A400M Uçaklarının Bakım Merkezi Oluyor!

Airbus, A400M uçaklarının bakımlarını yalnızca Türkiye'deki Kayseri tesisinde yapıyor. A400M'lerin yükseltmeleri burada gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:26
Türkiye, A400M Uçaklarının Bakım Merkezi Oluyor!

Airbus, A400M Uçaklarının Bakımlarını Türkiye'de Gerçekleştiriyor

Koca Yusuf olarak bilinen dünyanın en büyük askeri kargo uçaklarından A400M'in sistemlerinin son versiyona yükseltilmesi için yapılan retrofit faaliyetleri, sadece Türkiye'de gerçekleştiriliyor. İspanya ve Almanya'daki Airbus tesisleri dışında, bu önemli işlemler yalnızca Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor.

Kayseri Tesislerinin Rolü

Kayseri'deki bu tesis, dev nakliye uçakları olan A400M'lerin bakım ve yükseltme işlemlerinin odak noktası haline gelirken, aynı zamanda Türkiye’nin savunma sanayisindeki gücünü de simgeliyor. Airbus, tesisin kapılarını Anadolu Ajansı'na açarak, Türkiye'nin stratejik önemini vurgulamış oldu.

A400M'in Önemi

A400M, geniş yük kapasitesi ve ileri teknolojileri ile askeri lojistikta devrim yaratan bir uçak olarak biliniyor. Retrofit faaliyetleri sayesinde uçakların sistemi daha modern hale gelecek ve askeri operasyonlar sırasında daha etkili bir şekilde kullanılabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artırılmasında stratejik...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artırılmasında stratejik öneme sahip olan ve "Koca Yusuf" olarak da adlandırılan A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor. Dev nakliye uçakları A400M'lerin sistemlerinin son versiyona yükseltilmesini kapsayan "retrofit" faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tesis, kapılarını Anadolu Ajansı'na (AA) açtı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artırılmasında stratejik...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artırılmasında stratejik öneme sahip olan ve "Koca Yusuf" olarak da adlandırılan A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor. Dev nakliye uçakları A400M'lerin sistemlerinin son versiyona yükseltilmesini kapsayan "retrofit" faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tesis, kapılarını Anadolu Ajansı'na (AA) açtı.

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