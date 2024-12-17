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Türkiye, AB ve NATO Üyesi Ülkeye İlk Askeri Gemi İhracatını Gerçekleştirdi

Türkiye, Portekiz için iki adet askeri gemi üreterek AB ve NATO üyesi bir ülkeye ilk askeri gemi ihracatına imza attı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:18
Türkiye, AB ve NATO Üyesi Ülkeye İlk Askeri Gemi İhracatını Gerçekleştirdi

Türkiye, Askeri Gemisi İhracatında Tarih Yazdı

Türkiye, Portekiz Deniz Kuvvetleri için STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ aracılığıyla iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi inşa ederek, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi bir ülkeye ilk askeri gemi ihracatına imza atmış oldu. Bu, Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki önemli bir başarısını temsil ediyor.

Imza Töreni Lizbon'da Gerçekleşti

Proje sözleşmesinin imza töreni, Lizbon'da Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve çeşitli üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Görgün, bu projeyi iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından kritik olarak değerlendirdi.

Görgün, "Bu iki gemi, Portekiz Donanması'nın denizdeki operasyon kabiliyetlerini artıracak" diyerek projenin kapsamını vurguladı. Ayrıca, bu projenin Türkiye'nin savunma sanayinde sunduğu fırsatları daha da genişleteceğini söyledi.

Gemi Özellikleri

Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri 137 metre uzunluğunda ve 11.000 ton deplasmana sahip olacak. Bu gemiler, 90 gün boyunca kesintisiz görev yapabilme kapasitesine sahip. Ayrıca, 20 hafif taktik zırhlı aracı taşıma yeteneği ile donatılacak.

Gemiler, entegre haberleşme sistemleri ve yüksek sürat özellikleriyle dikkat çekerken, hem barış hem de savaş zamanlarında görevde bulunabilecek çok amaçlı bir tasarıma sahip olacaklar. Ayrıca, insani yardım ve arama kurtarma görevleri için de kullanılabilecekler.

Portekiz ile İşbirliği Olanakları

Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Henrique Gouveia e Melo, Türkiye'nin askeri alandaki güçlü endüstrisinin bu ortaklığa olan ilgilerini artırdığını belirtti. Türkiye ve Portekiz’in denizcilikteki köklü geçmişlerinin, işbirliği için büyük bir potansiyel sunduğunu ifade etti.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, bu anlaşmanın Türkiye'nin bir AB ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatı niteliği taşıdığını belirtti. Güleryüz, sözleşmenin iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceği ve yeni projelere kapı açacağı görüşünü savundu.

Bunun yanı sıra, Türkiye'nin insansız deniz araçları ve elektronik harp sistemleri gibi alanlarda da işbirliği yapılabileceğini vurguladı.

Sonuç

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki bu başarısı, uluslararası düzeydeki itibarını artırarak ülkenin stratejik hedeflerine katkıda bulunmayı sürdürüyor.

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