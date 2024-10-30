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Türkiye-Africa Relations Highlighted in the 2023 Africa Annual

The 2023 Africa Annual, prepared by YTB, was introduced in Ankara, emphasizing Turkey's commitment to sustainable partnerships with African nations.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:38
Türkiye-Africa Relations Highlighted in the 2023 Africa Annual

YTB'nin 'Afrika Yıllığı 2023' Tanıtımı Ankara'da Yapıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen tanıtım programında Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini vurguladı. Duran, bu ilişkilerin güven, saygı ve eşit ortaklık anlayışına dayandığını açıkladı.

Türkiye'nin Afrika'daki İlişkileri

Duran, kıtanın genç nüfusu ve zengin doğal kaynaklarıyla önemli bir pazar sunduğunu belirterek, “Çeşitli ülkelerde hırs dolu politikaların yanı sıra büyük güç rekabetine” tanık olduklarını kaydetti.

Türkiye, Afrika'da sömürge geçmişi olmayan bir ülke olarak, karşılıklı faydayı artırma çabalarını sürdürüyor. Duran, “Kazan-kazan anlayışına dayalı bir politika yürütüyoruz.” sözleriyle bu politikayı netleştirdi.

Afrika ile Ortak Geçmiş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin Afrika'da tarihsel bir bağlantıya sahip olduğunu belirtti. Çam, “Afrika'nın kendi isteğiyle kaynaklarını paylaşmaya başladığı bir dönemdeyiz.” ifadesiyle kıtanın yeni bir aşamaya geçtiğini vurguladı.

YTB'nin Çalışmaları ve Kitap

YTB Başkanı Abdullah Eren, yıllık kitabın her yıl daha da zengin içeriklere sahip olduğunu belirtti. “Bu sene İngilizce versiyonunu da yayımladık.” diyen Eren, farklı ülkelerden gelen katılımcılara kitabı İngilizce olarak takdim ettiklerini açıkladı.

Afrika'da Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, Afrika'ya duyulan ilginin arttığını ve kıtanın uluslararası ilişkilerde merkezi bir yer edindiğini ifade etti. Tamçelik, YTB'nin kıtadaki insani, kültürel ve eğitim alanındaki değerleriyle ilgili önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Tanıtım programının ardından “Afrika'nın Geleceği” temalı bir panel düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Ankara'da "Afrika Yıllığı 2023" tanıtım...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Ankara'da "Afrika Yıllığı 2023" tanıtım programı düzenlendi. Porgramda, Hacı Bayram Veli Üniversitesinden, "Afrika Yıllığı 2023" editörü Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, konuşma yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Ankara'da "Afrika Yıllığı 2023" tanıtım...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Ankara'da "Afrika Yıllığı 2023" tanıtım programı düzenlendi. Porgramda, Hacı Bayram Veli Üniversitesinden, "Afrika Yıllığı 2023" editörü Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, konuşma yaptı.

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