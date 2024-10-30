DOLAR
34,26 0%
EURO
37,09 -0,13%
ALTIN
3.060,38 -0,11%
BITCOIN
2.476.930,89 0,05%

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Çad'da Coşkuyla Kutlandı

Çad'ın Encemine kentinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 02:27
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 02:27
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Çad'da Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Çad'ın başkenti Encemine'de özel bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Resepsiyonun Detayları

Bu önemli etkinlik, Encemine Büyükelçisi Cem Utkan'ın ev sahipliğinde bir otelde yapıldı. Etkinliğe, Çad Dışişleri ve Yurt Dışındaki Çadlılar Bakan Yardımcısı Fatime Aldjineh Garfa'nın yanı sıra üst düzey bürokratlar, büyükelçiler ve özel davetliler de katıldı.

Etkinliğin Başlangıcı

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajı katılımcılarla paylaşıldı. Büyükelçi Utkan, etkinlikte yaptığı konuşmada tarihimizin anlamına vurgu yaparak, "29 Ekim, yalnızca bağımsızlık arayışımızın dönüm noktası değil, Türkiye'nin eşitlik, özgürlük, adalet, laiklik ve hukukun üstünlüğü değerlerine dayalı bir geleceğe taşındığı bir dönüşümün başlangıcını da temsil ediyor," şeklinde ifade etti.

Türkiye-Çad İlişkileri

Utkan, ayrıca Türkiye ile Çad arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu belirterek, 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 320 milyon dolardan fazla olduğunu açıkladı.

Terör Saldırısı Kınandı

Çad’da son günlerde meydana gelen bir terör saldırısına ilişkin ise Utkan, "Çad güvenlik güçlerini hedef alan menfur terör saldırısı için dayanışmamızı ve başsağlığı dileklerimizi ifade etmek isterim," dedi.

Geleneksel Türk Mutfağı İkram Edildi

Çeşitli lezzetlerin sunulduğu Türk mutfağı, davetliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Resepsiyon, katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'den İsrail'e Silah Ambargosu İçin Ortak Mektup Girişimi
2
İtalya ve Malta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
3
Kara Ekim: İsrail'de 80 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Moskova'da Kutlandı
5
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'nın Güney Afrika Ziyareti
6
İsrail'in Kuzeyine Füze Saldırısı: Hasar Oluştu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Hafızlık Yarışması Ödül Töreni'ne Katılacak

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek