Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Çad'da Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamaları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Çad'ın başkenti Encemine'de özel bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Resepsiyonun Detayları

Bu önemli etkinlik, Encemine Büyükelçisi Cem Utkan'ın ev sahipliğinde bir otelde yapıldı. Etkinliğe, Çad Dışişleri ve Yurt Dışındaki Çadlılar Bakan Yardımcısı Fatime Aldjineh Garfa'nın yanı sıra üst düzey bürokratlar, büyükelçiler ve özel davetliler de katıldı.

Etkinliğin Başlangıcı

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu mesajı katılımcılarla paylaşıldı. Büyükelçi Utkan, etkinlikte yaptığı konuşmada tarihimizin anlamına vurgu yaparak, "29 Ekim, yalnızca bağımsızlık arayışımızın dönüm noktası değil, Türkiye'nin eşitlik, özgürlük, adalet, laiklik ve hukukun üstünlüğü değerlerine dayalı bir geleceğe taşındığı bir dönüşümün başlangıcını da temsil ediyor," şeklinde ifade etti.

Türkiye-Çad İlişkileri

Utkan, ayrıca Türkiye ile Çad arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu belirterek, 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 320 milyon dolardan fazla olduğunu açıkladı.

Terör Saldırısı Kınandı

Çad’da son günlerde meydana gelen bir terör saldırısına ilişkin ise Utkan, "Çad güvenlik güçlerini hedef alan menfur terör saldırısı için dayanışmamızı ve başsağlığı dileklerimizi ifade etmek isterim," dedi.

Geleneksel Türk Mutfağı İkram Edildi

Çeşitli lezzetlerin sunulduğu Türk mutfağı, davetliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Resepsiyon, katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.