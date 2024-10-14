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Türkiye'de 14 Ekim 2024 Gündemi

Bugünkü önemli etkinlikler ve siyasi gelişmeler hakkında detaylı bilgi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:00
Türkiye'de 14 Ekim 2024 Gündemi

14 Ekim 2024 Gündem Özeti

Bugün Türkiye'de gerçekleştirilecek önemli etkinlikler ve siyasi faaliyetler şu şekildedir:

Politik Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde yer alacak ve ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de gerçekleşecek olan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu'na katılacak. (Cenevre)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/13.00)

Ekonomik Faaliyetler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katılacak. (11.00)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü etkinliğine katılacak. (Kocaeli/09.30)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Toplantısı'na iştirak edecek. (İstanbul/13.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Otoyol Projeleri İmza Töreni’ne katılacak. (Ankara/10.00)

Dünya Ve Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırıları ile Hizbullah'ın İsrail askeri üslerine yönelik eylemleri yakından izleniyor.

Spor Faaliyetleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenecek etkinliğe katılacak. (Ankara/10.00)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’ndeki İzlanda ile karşılaşacak. (Reykjavik/21.45)

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm ekibiyle mücadele edecek. (İstanbul/20.00)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa-Manisa Basket karşı karşıya gelecek. (İstanbul/19.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig’inde Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçı oynanacak. (Giresun/16.00)

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