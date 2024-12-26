Türkiye'de 2024 Yerel Seçimleri: March'da Seçim Heyecanı

Türkiye'de 2024 Yerel Seçimleri: Mart Ayında Seçim Heyecanı

Türkiye, mart ayının son gününde, yeni yerel yöneticilerini seçmek üzere sandık başına gitti. 34 siyasi partinin katılımıyla gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 207 bin 848 sandıkta toplam 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen oy kullandı.

Seçimin kesin sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi 14, Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1 ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ise 3 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı.

Ayrıca Mart Ayında Öne Çıkan Gelişmeler

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, mart ayının önemli gelişmeleri arasında şunlar yer aldı: