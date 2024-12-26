DOLAR
35,27 -0,12%
EURO
36,74 -0,38%
ALTIN
2.979,17 -0,55%
BITCOIN
3.375.006,97 3,41%

Türkiye'de 2024 Yerel Seçimleri: March'da Seçim Heyecanı

Türkiye, mart ayının sonunda yerel yöneticilerini seçti, 34 parti katıldı ve 61 milyon seçmen oy kullandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:01
Türkiye'de 2024 Yerel Seçimleri: March'da Seçim Heyecanı

Türkiye'de 2024 Yerel Seçimleri: Mart Ayında Seçim Heyecanı

Türkiye, mart ayının son gününde, yeni yerel yöneticilerini seçmek üzere sandık başına gitti. 34 siyasi partinin katılımıyla gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 207 bin 848 sandıkta toplam 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen oy kullandı.

Seçimin kesin sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi 14, Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1 ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ise 3 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı.

Ayrıca Mart Ayında Öne Çıkan Gelişmeler

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, mart ayının önemli gelişmeleri arasında şunlar yer aldı:

  • 1 MART - Anadolu Ajansı'nın haberleri ve gelişmeler; detaylar.

İLGİLİ HABERLER

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müteahhit Yeterlilik Kriterleri Resmi Gazete'de Yayınlandı
2
Sakarya'da Otomobilin Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Tekirdağ'da Fırtına Nedeniyle Yatan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
4
Samsun'da Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı
5
İzmir'de Okul Servisi Tıra Çarptı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
6
Bakan Göktaş, Engelli Hakları İçin Erişilebilirlik Genelgesi Üzerine Açıklamalarda Bulundu
7
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasındaki Patlama Anına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!