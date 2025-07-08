Türkiye'de '4+4+4' Eğitim Sistemi Araştırması: Yeni Eğitim Modellerine Yönelik Talepler Artıyor

Yeni Eğitim Talepleri Ortaya Çıkıyor

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'de "4+4+4" zorunlu eğitim sistemine ilişkin saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 36 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen bu araştırma, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin görüşlerini yansıtıyor.

Araştırmanın Verileri

Araştırmanın 81 ilde yapıldığını belirten Yalçın, 17 binden fazla öğretmen, 7 bini aşkın idareci, 5 binden fazla 11. ve 12. sınıf öğrencisi ile diğer velilerin katıldığını ifade etti. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, mevcut eğitim sisteminin son 4 yılının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Beklentiler ve Önerilen Modeller

Yalçın, araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %93’ünden fazlasının eğitim sisteminde değişiklik yapılması yönünde görüş bildirdiğini vurguladı. Araştırma, lise eğitimine dair önerilen iki ana modeli ön plana çıkardı: '2+2' (2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı) ve '3+1' (3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı). Özellikle '2+2' modeli katılımcılar arasında daha fazla destek gördü.

Geniş Kapsamlı Bir Araştırma

Bu araştırma, zorunlu eğitim sistemine ilişkin sosyal gerçekleri kapsamlı bir şekilde yansıtan ilk çalışmalardan biri olma özelliği taşıyor. Türkiye genelinde 430 bine yakın eğitim çalışanı bulunan bir örgüt olarak, yaptıkları bu çalışma ile eğitimin tüm paydaşlarını sürece dahil etmeye çalıştığını ifade etti.

Sonuçlar ve Sektörel Beklentiler

Katılımcılar, zorunlu eğitim süresinin uzun olduğunu ve mevcut sistemin iş dünyasının beklentilerini karşılamadığını belirtiyor. Öğretmenlerin %93,8'i, okul yöneticilerinin %97,1'i, öğrencilerin %78,5'i ve velilerin %78,8'i zorunlu eğitim süresinin kısaltılması gerektiği konusunda hemfikir.

Yalçın, eğitim sisteminin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden ele alınması gerektiğini ve toplumsal beklentilerin göz önüne alınması gerektiğini belirtti. Bu noktada, eğitim otoritelerinin ve ilgili tüm paydaşların bu konuyu ciddiyetle ele alması gerektiği vurgulandı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "4+4+4" zorunlu eğitim sisteminin mevcut durumunu ve geliştirilmesi gereken yönlerini ortaya koymak amacıyla yaptıkları "Türkiye'de Zorunlu Eğitim Sistemi'ne Yönelik Saha Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, "4+4+4" zorunlu eğitim sisteminin mevcut durumunu ve geliştirilmesi gereken yönlerini ortaya koymak amacıyla yaptıkları "Türkiye'de Zorunlu Eğitim Sistemi'ne Yönelik Saha Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.