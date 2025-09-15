Türkiye'de AFAD gönüllülük seferberliği 1 milyon 603 bin 900'e ulaştı

Son dönem depremleri sonrası toplumun duyarlılığındaki artış, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) gönüllülük hamlesini büyüttü. AFAD gönüllü sayısı 1 milyon 603 bin 900'e çıkarak rekor kırdı.

Gönüllü sayısı ve başvuru eğilimleri

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremleri ile İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası deprem farkındalığı arttı. Bu kapsamda gönüllülük başvuruları rekor seviyeye ulaştı: 2023 öncesinde 623 bin olan gönüllü sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 603 bin 900 oldu.

Günlük başvurularda 4 kat artış gözlenirken, başvuru sayısı 200'den 800'e yükseldi. Başvurusu kabul edilen gönüllülerden 350 bini eğitimlerini tamamladı, 435 bin kişinin eğitimi ise sürüyor. Destek AFAD Gönüllüsü sayısı 75 bini geçti; yıl sonu hedefi 100 bin olarak belirlendi.

Eğitimli personel ve arama-kurtarma kapasitesi

AFAD'ın kendi personel sayısı 8 bin 541'e, doğrudan arama-kurtarma kadrosu ise 3 bin 529'a yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, belediyeler ve sivil toplumun katkısıyla Türkiye genelindeki eğitimli kurtarma personeli sayısı 130 bini aştı.

Arama-kurtarma teknolojilerinde yerlileşme

AFAD, savunma sanayii işbirliğiyle kritik arama-kurtarma teknolojilerini yerlileştirdi. 423 enkaz altı görüntüleme kamerası tüm illere dağıtıldı ve 150 yerli sismik dinleme cihazı envantere alındı. SATES ve EGS sistemleriyle enkaz altındaki yaşam belirtileri daha hızlı tespit ediliyor; yapay zeka destekli dronlar geniş arazilerin taranmasında kullanılıyor.

Ayrıca filoya 15 Dağ Arama Kurtarma, 10 Köpekli Kurtarma, 10 Suda Arama Kurtarma ve 150 Hafif Tonajlı Kurtarma aracı eklendi.

Afet farkındalığı ve tatbikatlar

Toplum genelinde afet farkındalığını geliştirmek amacıyla bu yıl 2 milyon 649 bin kişiye "afet farkındalık eğitimi" verildi. 105 modern eğitim parkuru'nda uygulamalı eğitimler yapıldı; yıl içinde 11 il düzeyi, 4 bölgesel ve 2 uluslararası tatbikat gerçekleştirildi.

Yetkililerin değerlendirmesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, afet bölgelerinde modern ve dayanıklı yapıların inşa edildiğini belirterek, "Devletin hizmet eli artık her vatandaşımıza daha yakın, daha güçlü ve daha görünür." ifadesini kullandı.