Türkiye'de Çin Edebiyatı İçin Önemli Adım: Editöryel Ofis Kuruluyor

Pekin'de Türkiye ve Çin Arasında Önemli Anlaşma

Çin edebiyatı eserlerinin Türkiye'de yayımlanması amacıyla editöryel ofis kurulmasına ilişkin anlaşma Pekin'de imzalandı. Kırmızı Kedi Yayınevi ile Çin Yayın Grubu arasında gerçekleşen bu anlaşma, önemli kültürel işbirliklerinin kapısını aralıyor.

Tören Detayları ve Katılımcılar

İmzalama töreninde Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği Müsteşarı Ece Ceylanoğlu ve Çin Yayın Grubu Başkan Yardımcısı Cang Hong yer aldı. Anlaşma, Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon ile CNPIEC Üst Yöneticisi Li Hong tarafından imzalandı.

Bu anlaşma ile Türkiye'de Çin temalı uluslararası editöryel ofis kurulması planlanıyor. Bunun yanı sıra, çağdaş Çinli yazar Vang Ming’ın "İli'de" adlı eserinin Türkçeye çevrilmesi için telif hakkı anlaşması da imzalandı.

Kültürel Temasların Önemi

Büyükelçilik Müsteşarı Ceylanoğlu, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa adına yaptığı konuşmada, kültürel temaların önemine vurgu yaptı. Ceylanoğlu, "Halklar arası ilişkiler, kültürel işbirliği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Zengin tarihleri olan Türkiye ve Çin, birbirlerine sunacak çok şey var" dedi.

China Yayın Grubu'nun Vizyonu

Cang, Türkiye ve Çin'in kadim medeniyetler olduklarını belirterek, kültürel işbirliğinin giderek derinleştiğini vurguladı. Türkiye'de kurulacak editöryel ofis ile Çin edebiyat eserlerini Türk okuruna "yerelleştirerek" sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin Hedefleri

Haluk Hepkon, "Kuşak ve Yol" projesinin, iki ülkenin birbirini daha iyi anlamasına olanak tanıyacağını belirtti. Hepkon, "Kitaplarla kültürel köprüler kurarak, iki ülkenin arasındaki kültürel alışverişi artırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Devam Eden İşbirlikleri

CNPIEC Üst Yöneticisi Li, son 5 yılda Türkiye'de 20'den fazla Çin eserinin yayımlanmasına katkıda bulunduklarını ve yeni ofisin önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Toplantıya ayrıca Kırmızı Kedi Yayınevi'nin Çin kitaplığı editörü Kamil Erdoğdu ve sinoloji alanında uzman Prof. Dr. Giray Fidan katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.