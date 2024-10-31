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Türkiye'de Çocuk Hakları İçin Teknik Yardım Projesi Kapanış Töreni

Çocuk haklarını desteklemek amacıyla düzenlenen projede önemli adımlar atıldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:12
Türkiye'de Çocuk Hakları İçin Teknik Yardım Projesi Kapanış Töreni

Çocuk Haklarının Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesinin Kapatılması

Türkiye'de gerçekleştirilen "Çocuk Haklarının Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi"nin kapanış konferansı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir otelde düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün Açıklamaları

Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, törende gerçekleştirdiği konuşmada çocuk haklarının korunmasının bir devlet politikası olmadığını, aynı zamanda toplumun her kesiminin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Yenigün, "Özne Çocuk" projesinin amacı doğrultusunda, hafif düzeyde engelli çocukların bakımına, çocuk işçiliğinin önlenmesine ve erken yaşta evliliklerin engellenmesine odaklanarak teknik destek sağlanacağını ifade etti. Çocukların yaşam kalitesini yükseltmek için toplum olarak ortak çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Projenin İçerdiği Faaliyetler ve İşbirlikleri

Yenilgün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen bu projeye Avrupa Birliği'nin destek verdiğini açıkladı. Projenin 36 aylık süreçte, çocuk merkezli hak temelli ve kapsayıcı yaklaşımlar benimsendiğini belirtti.

Yenigün, ayrıca, "Ulusal çocuk hakları strateji ve eylem planı ile birlikte, Birleşmiş Milletler çocuk hakları sözleşmesine uygun politikalar geliştiriyoruz. Çocuk haklarının korunması, sadece devlet politikası değil, her bireyin sorumluluğudur," şeklinde konuştu.

Çocuk İşçiliği ve Akademik Çalışmalar

Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ise, çocuk işçiliğinin eğitimsizlik ve yoksulluk ile mücadele edilmediği takdirde nesiller boyu devam eden bir sorun olduğunu ifade etti.

2020 yılı itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 160 milyon çocuğun çalışma yaşamına katıldığını belirten Özçelik, bu durumun ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmayı zorlaştırdığını dile getirdi.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilen eğitici seminerler sayesinde, toplumun her kesimine ulaşarak erken yaşlarda yapılan evliliklerin azaltılması konusunda önemli adımlar atıldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (ortada) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (ortada) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik (solda), "Özne Çocuk" projesi kapsamında, Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi'nin kapanış konferansına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (ortada) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (ortada) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik (solda), "Özne Çocuk" projesi kapsamında, Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi'nin kapanış konferansına katıldı.

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